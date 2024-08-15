2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

2023 Temmuz Ayı Bütçesi Raporu Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Temmuz ayına ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu publike etti. Rapora göre, 2023 yılı Ocak ile Temmuz ayları arasında merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama, 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe gelirleri ise 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya ulaştı.

Gider ve Gelirlerdeki Değişiklikler

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayında 827 milyar 706 milyon lira olarak rapor edildi ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %81,6'lık bir artış gösterdi. Bu artış, 2024 yılı için belirlenen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon liralık bütçe ödeneğinin %7,5'ini kullanmaya denk geldi. Faiz Dışı Durum

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında faiz dışı fazla 86 milyar 281 milyon lira iken, bu yıl 4 milyar 238 milyon lira açıkla sonuçlandı. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yıl aynı ay ile kıyaslandığında %75,8 artış göstererek 735 milyar 167 milyon liraya yükseldi.

Personel ve Transfer Giderleri

Temmuz 2023'te personel giderleri 246 milyar 386 milyon liraya ulaştı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise %68 artışla 29 milyar 180 milyon lira seviyesine çıktı. Cari transferler ise temmuzda %54,9 artarak 276 milyar 830 milyon liraya ulaştı.

Bütçe Gelirleri Üzerine Değerlendirme

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, bir önceki yıl Temmuz ayında 504 milyar 413 milyon lira iken, %44,9 artışla 730 milyar 930 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin tahsilatı %35,8 artarak 611 milyar 741 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Temmuz Döneminde Bütçe Gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Temmuz dönemine baktığımızda, merkezi yönetim bütçe giderleri %91,8'lik bir artışla 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçe gelirleri ise %91,3 artarak 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya yükseldi.

Bu oranlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılına dair bütçe öngörüleri ile kıyaslandığında önemli artışlar göstermekte. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirler de %123,7 artarak 610 milyar 745 milyon lira olarak kaydedildi. Güncel bütçe raporları, mali dengelerin iyileşmesine dair olumlu sinyaller vermektedir.