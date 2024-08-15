Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

2023'ün Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçesi 5 trilyon 406 milyar lira harcama yaptı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:52
2023 Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları Açıklandı

2023 Temmuz Ayı Bütçesi Raporu Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Temmuz ayına ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu publike etti. Rapora göre, 2023 yılı Ocak ile Temmuz ayları arasında merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama, 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe gelirleri ise 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya ulaştı.

Gider ve Gelirlerdeki Değişiklikler

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayında 827 milyar 706 milyon lira olarak rapor edildi ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %81,6'lık bir artış gösterdi. Bu artış, 2024 yılı için belirlenen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon liralık bütçe ödeneğinin %7,5'ini kullanmaya denk geldi. Faiz Dışı Durum

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında faiz dışı fazla 86 milyar 281 milyon lira iken, bu yıl 4 milyar 238 milyon lira açıkla sonuçlandı. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yıl aynı ay ile kıyaslandığında %75,8 artış göstererek 735 milyar 167 milyon liraya yükseldi.

Personel ve Transfer Giderleri

Temmuz 2023'te personel giderleri 246 milyar 386 milyon liraya ulaştı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise %68 artışla 29 milyar 180 milyon lira seviyesine çıktı. Cari transferler ise temmuzda %54,9 artarak 276 milyar 830 milyon liraya ulaştı.

Bütçe Gelirleri Üzerine Değerlendirme

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, bir önceki yıl Temmuz ayında 504 milyar 413 milyon lira iken, %44,9 artışla 730 milyar 930 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin tahsilatı %35,8 artarak 611 milyar 741 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Temmuz Döneminde Bütçe Gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Temmuz dönemine baktığımızda, merkezi yönetim bütçe giderleri %91,8'lik bir artışla 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde merkezi yönetim bütçe gelirleri ise %91,3 artarak 4 trilyon 562 milyar 295 milyon liraya yükseldi.

Bu oranlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılına dair bütçe öngörüleri ile kıyaslandığında önemli artışlar göstermekte. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirler de %123,7 artarak 610 milyar 745 milyon lira olarak kaydedildi. Güncel bütçe raporları, mali dengelerin iyileşmesine dair olumlu sinyaller vermektedir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!