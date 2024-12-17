2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 72 olarak belirlendi.

SGP, standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranlarını ifade eder. Bu sayede ülkeler arası fiyat düzeyi farklılıkları giderilerek uluslararası karşılaştırmalara olanak tanır. Eurostat tarafından sağlanan verilere göre, Avrupa Birliği serisinde Türkiye, 27 AB ülkesinin ortalaması olan 100 birimin %28 altında kaldı.

Karşılaştırmalara dahil edilen 36 ülke arasında, kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke Lüksemburg oldu ve bu ülkenin endeksi 237 olarak tespit edildi. En düşük endeks ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek tarafından kaydedildi. Lüksemburg, AB ortalamasının %137 üzerinde yer alırken, Arnavutluk ve Bosna-Hersek %64 aşağıda bulundu.

Fiili Bireysel Tüketim Düzeyi

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 84 olarak belirlendi. Bu değer, 27 AB ülkesinin ortalaması olan 100'ün %16 altında. Kişi başına fiili bireysel tüketim, vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin yanı sıra devletin sunduğu hizmetleri de kapsadığı için, ülkelerin refah düzeyinin önemli bir göstergesidir.

Fiyat Düzeyi Endeksi

Fiyat düzeyi endeksi ise bir ülkenin döviz kuru perspektifinde alım gücünü değerlendirir. Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 39 olarak tanımlandı. Bu da demektir ki, AB ülkeleri genelinde 100 avro değerindeki bir mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de yalnızca 39 avroya satın alınabiliyor.

Eurostat, bu verileri OECD ile birlikte yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında elde etmektedir.

2023 Yılı Kişi Başı GSYH Değerleri

2023 yılı itibarıyla seçili ülkelerin SGP'ye göre kişi başına GSYH değerleri: