DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,72 0,35%
BITCOIN
3.749.442,97 -1,08%

2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72

Türkiye'nin 2023 yılı satın alma gücü paritesi endeksi 72 olarak belirlendi; Lüksemburg lider, Arnavutluk ve Bosna-Hersek en alt seviyede.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:53
2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 72 olarak belirlendi.

SGP, standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranlarını ifade eder. Bu sayede ülkeler arası fiyat düzeyi farklılıkları giderilerek uluslararası karşılaştırmalara olanak tanır. Eurostat tarafından sağlanan verilere göre, Avrupa Birliği serisinde Türkiye, 27 AB ülkesinin ortalaması olan 100 birimin %28 altında kaldı.

Karşılaştırmalara dahil edilen 36 ülke arasında, kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke Lüksemburg oldu ve bu ülkenin endeksi 237 olarak tespit edildi. En düşük endeks ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek tarafından kaydedildi. Lüksemburg, AB ortalamasının %137 üzerinde yer alırken, Arnavutluk ve Bosna-Hersek %64 aşağıda bulundu.

Fiili Bireysel Tüketim Düzeyi

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 84 olarak belirlendi. Bu değer, 27 AB ülkesinin ortalaması olan 100'ün %16 altında. Kişi başına fiili bireysel tüketim, vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin yanı sıra devletin sunduğu hizmetleri de kapsadığı için, ülkelerin refah düzeyinin önemli bir göstergesidir.

Fiyat Düzeyi Endeksi

Fiyat düzeyi endeksi ise bir ülkenin döviz kuru perspektifinde alım gücünü değerlendirir. Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 39 olarak tanımlandı. Bu da demektir ki, AB ülkeleri genelinde 100 avro değerindeki bir mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de yalnızca 39 avroya satın alınabiliyor.

Eurostat, bu verileri OECD ile birlikte yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında elde etmektedir.

2023 Yılı Kişi Başı GSYH Değerleri

2023 yılı itibarıyla seçili ülkelerin SGP'ye göre kişi başına GSYH değerleri:

  • Lüksemburg: 237
  • İrlanda: 213
  • Norveç: 171
  • İsviçre: 154
  • İzlanda: 135
  • Hollanda: 133
  • Danimarka: 125
  • Türkiye: 72
  • Arnavutluk: 36
  • Bosna-Hersek: 36

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye'nin Uluslararası Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli
2
SPK, Uluslararası Sermaye Piyasası Otoritelerini Ankara'da Topladı
3
Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor
4
2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72
5
Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü
6
2024'te Rusların Tercihi: Türkiye
7
Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!