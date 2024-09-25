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2023'ün İlk Yarısında Küresel Borçlar 312 Trilyon Doları Aştı

Küresel borçlar, Çin ve ABD etkisiyle 2 trilyon dolar artırarak 312 trilyon dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:38
2023'ün İlk Yarısında Küresel Borçlar 312 Trilyon Doları Aştı

Küresel Borçlar 312 Trilyon Dolara Ulaştı

Küresel borçlar, 2023 yılının ilk yarısında 312 trilyon dolara çıktı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan "Küresel Borç Monitörü" raporuna göre, bu tutar yaklaşık 2,1 trilyon dolar artış gösterdi. Ancak, bu artış, geçen yılın aynı dönemindeki 8,4 trilyon dolarlık artışın oldukça altında kalıyor.

Ülkelerin Borçlanma Durumu

Geçen yılın ilk yarısında küresel borç 302,4 trilyon dolardı. 2023'teki artışın başlıca nedenleri arasında Çin ve ABD'deki borçlanma dikkat çekiyor. Ayrıca, Hindistan, Rusya ve İsveç de bu artışta rol oynarken, birçok Avrupa ülkesi ve Japonya'da toplam borç kıyasla belirgin bir azalma yaşandığı gözlemleniyor.

Ekonomik Dağılım ve Gelişmeler

Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 210,5 trilyon dolar olarak hesaplandı. Gelişmekte olan piyasalardaki borç ise 101,3 trilyon dolardır. Küresel borcun dağılımı incelendiğinde, hanehalkına ait borçlar 59,6 trilyon dolar, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 89,6 trilyon dolar, kamu borçları 91,7 trilyon dolar ve finansal kurumların borçları 70,9 trilyon dolara yükseldi.

GSYH Oranları ve Türkiye Örneği

Küresel borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, %327-328 civarında sabit kaldı. Hanehalkına ait borçların GSYH'ye oranı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %62'den %60,9'a, finansal olmayan şirketlerinkiler %91,5'ten %90,6'ya düştü. Buna karşın kamu borçları %96'dan %97,6'ya yükseldi. Türkiye'de ise hanehalkı borçları %12,6'dan %10,2'ye, finansal olmayan şirketlerin borçları %55,6'dan %42,8'e, kamu borçları %35,6'dan %29,2'ye ve finansal sektör borçları %21,2'den %16,7'ye geriledi.

Gelecek Öngörüleri

Rapor ayrıca, küresel kamu borcunun 2030'da 92 trilyon dolardan 145 trilyon dolara ve 2050'ye kadar 440 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

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