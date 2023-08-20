2023 Vergisiz telefon satışında gözler o tarihte! Fiyatlar adeta yarı yarıya fark ediyor: İphone, Samsung telefon fiyatları…

2023'te öğrencilere vergisiz telefon verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu konu, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin seçim beyannamesinde duyuruldu. Ancak vergisiz cep telefonu dağıtımının ne zaman gerçekleşeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, vergisiz telefon ne zaman verilecek gibi sorular gündemi meşgul ediyor. Beklentilere göre, öğrencilere yönelik cep telefonu kampanyası yakın bir tarihte başlayabilir. Iphone, Samsung gibi markaların dahil olduğu bu kampanyanın öğrencilere uygun fiyatlı cep telefonları sunması bekleniyor. İşte detaylar...





ÖĞRENCİLER İÇİN VERGİSİZ TELEFON

2023'te öğrencilere vergisiz cep telefonu verilip verilmeyeceği, gençler arasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesinde, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ediniminde muafiyet sağlanacağını açıkladı. Ancak henüz bu kampanyanın ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih belirlenmemiş durumda. Öğrencilere yönelik telefon indirimi başladı mı, vergisiz telefon ne zaman verilecek gibi sorular, gençlerin ve velilerin gündemini meşgul ediyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bu kampanya kapsamında özellikle üniversite öğrencileri cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergiden muaf olabilecekler. Bu muafiyet bir kez sağlanacak ve öğrencilere özel bir fırsat sunacak. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasından yararlanabilecekler.

Ayrıca, bu kampanyanın içinde yer alacak markalar arasında Iphone ve Samsung gibi tanınmış markalar da bulunuyor. Bu da gençlerin ilgisini çekebilecek bir detay olarak öne çıkıyor.

Özellikle Iphone'un yeni modeli olan iPhone 14'ün fiyatları da belirlendi. Farklı depolama seçenekleriyle sunulan bu telefonların fiyatları oldukça çeşitli. 128 GB'dan 1 TB'a kadar farklı modellerin fiyatları bulunuyor.

Sonuç olarak, 2023'te öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasının ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmese de, gençlerin ve ailelerin büyük bir ilgiyle beklediği bir gelişme olarak gündemi meşgul etmeye devam ediyor.