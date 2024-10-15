2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Raporu: Gelir ve Gider Verileri

Merkezi Yönetim Bütçesi 2023 Raporu
2023 yılının ocak-eylül döneminde merkezi yönetim bütçesi harcamaları, toplamda 7 trilyon 158 milyar 637 milyon lira seviyesine ulaştı. Bütçe gelirleri ise 6 trilyon 84 milyar 619 milyon lira olarak kaydedildi.
Giderler ve Artış Oranları
Eylül 2023 itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 artış göstererek 932 milyar 68 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 yılı için öngörülen bütçe giderlerinin yüzde 8,4 Faiz dışı denge, 48 milyar 213 milyon lira fazla ile sonuçlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz hariç giderlerde yüzde 56,8 oranında bir artış izlenmiştir. Personel giderleri, eylül ayında yüzde 82,5 artarak 245 milyar 204 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan devlet prim giderleri ise yüzde 75,5 artarak 30 milyar 458 milyon lira seviyesine yükseldi. Bütçe gelirleri, geçen yıl eylül ayında 441 milyar 265 milyon lira iken, bu yıl 831 milyar 603 milyon liraye çıktı. Vergi gelirlerinin tahsilatında yüzde 89,6 artış yaşandı. 2013 ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri 6 trilyon 84 milyar 619 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin toplamındaki artış, %72,2 olarak belirlendi. Bu dönemde, 2023 yılı bütçesinin 69,8 olan gerçekleşme oranı, 72,1 seviyesine yükselmiştir. Gelir vergisi, kurumsal vergi ve katma değer vergileri gibi vergi türlerinde önemli artışlar yaşanmıştır. Sonuç olarak, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider kalemlerindeki artışlar, ekonomik gelişmelerin yansımaları olarak değerlendirilmektedir.
Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri
Gelir Verileri
Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri
Faiz dışı denge, 48 milyar 213 milyon lira fazla ile sonuçlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz hariç giderlerde yüzde 56,8 oranında bir artış izlenmiştir.
Personel giderleri, eylül ayında yüzde 82,5 artarak 245 milyar 204 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan devlet prim giderleri ise yüzde 75,5 artarak 30 milyar 458 milyon lira seviyesine yükseldi.
Bütçe gelirleri, geçen yıl eylül ayında 441 milyar 265 milyon lira iken, bu yıl 831 milyar 603 milyon liraye çıktı. Vergi gelirlerinin tahsilatında yüzde 89,6 artış yaşandı.
2013 ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri 6 trilyon 84 milyar 619 milyon lira olarak kaydedildi. Vergi gelirlerinin toplamındaki artış, %72,2 olarak belirlendi.
Bu dönemde, 2023 yılı bütçesinin 69,8 olan gerçekleşme oranı, 72,1 seviyesine yükselmiştir.
Gelir vergisi, kurumsal vergi ve katma değer vergileri gibi vergi türlerinde önemli artışlar yaşanmıştır.
Sonuç olarak, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider kalemlerindeki artışlar, ekonomik gelişmelerin yansımaları olarak değerlendirilmektedir.