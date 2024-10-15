2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Raporu: Gelir ve Gider Verileri

Merkezi Yönetim Bütçesi 2023 Raporu

2023 yılının ocak-eylül döneminde merkezi yönetim bütçesi harcamaları, toplamda 7 trilyon 158 milyar 637 milyon lira seviyesine ulaştı. Bütçe gelirleri ise 6 trilyon 84 milyar 619 milyon lira olarak kaydedildi.

Giderler ve Artış Oranları