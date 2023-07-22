2023 yılı şirketlerin sonunu getirdi: 9 bin 852 şirket iflas bayrağını çekti

Türkiye Ticaret Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB), Haziran 2023'e ilişkin işyeri açma ve kapatma istatistiklerini yayınladı.

Bir önceki ay verilerine göre kapanan işyeri sayısı %7, kapanan kooperatif sayısı %1,4 ve kapanan şahıs şirketi sayısı %12,8 azalma gösterdi. 2023 yılı Haziran ayında kapanan işyeri sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %29,3 azalırken, kapatılan kooperatif sayısı ise %38,3 azaldı. Kapanan işyeri sayısı ise %29,5 arttı.





2023 yılının ilk altı ayında, 2022 yılının ilk altı ayındaki verilerde kapanan işletme sayısı yüzde 4,7 olurken kapanan kooperatif sayısının da yüzde 7,9 azaldığı gözlemlendi. Kapatılan özel işyeri sayısı ise yüzde 16,2 arttı. Bir önceki ay verilerine oranla şyeri sayısı %6,1, ortak girişim sayısı %23,3 ve şahıs şirketi sayısı %9,1 azaldı.

2023 yılı Haziran ayında kurulan şirket sayısı, 2022 yılı Haziran ayına göre yüzde 29,6 azalırken, kurulan şahıs şirketi sayısı yüzde 48,8 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı %36,8 arttı. 2022 yılının ilk altı ayına göre 2023 yılının ilk altı ayında kurulan işletme sayısında yüzde 3,6, kurulan özel girişim sayısında yüzde 16 azalma olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 63,1 artış yaşandı.