2024-2026 Dönemi Hayvancılık Desteklemeleri Açıklandı

2024-2026 Dönemi Hayvancılık Desteklemeleri Duyuruldu

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2024-2026 döneminde verilecek desteklemelerin uygulama esasları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 26 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Destekleme Amaçları ve Kapsamı

Tebliğin temel hedefleri arasında, hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve hayvansal üretimin kalitesinin artırılması yer almaktadır. Ayrıca, yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması, kayıtların güncel tutulması ve hayvan hastalıklarıyla mücadelede çiftçilere destek sağlanması amaçlanıyor.

Destekleme Alanları

Desteklenecek alanlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Büyükbaş hayvancılık

Küçükbaş hayvancılık

Atık yönetimi

Sürü yöneticisi istihdamı

Arıcılık

İpek böceği yetiştiriciliği

Besilik erkek sığır (karkas) üretimi

Tiftik üretimi

Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi

Başvuru ve Ödeme Süreçleri

Tebliğde, desteklerden faydalanmak için gerekli koşullar, başvuru yöntemleri, başvuru ve ödeme süreleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca, destek ödemeleriyle ilgili kesinti oranları, ödemelerin aktarım süreçleri ve desteklemeden yararlanamayacak kişilerle ilgili düzenlemeler de tebliğde belirtildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Önceki tebliğ ise yürürlükten kaldırılmıştır.