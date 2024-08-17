2024-2026 Dönemi Hayvancılık Desteklemeleri Açıklandı

2024-2026 Dönemi Hayvancılık Desteklemeleri Duyuruldu
Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2024-2026 döneminde verilecek desteklemelerin uygulama esasları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 26 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Destekleme Amaçları ve Kapsamı
Tebliğin temel hedefleri arasında, hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve hayvansal üretimin kalitesinin artırılması yer almaktadır. Ayrıca, yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması, kayıtların güncel tutulması ve hayvan hastalıklarıyla mücadelede çiftçilere destek sağlanması amaçlanıyor.
Destekleme Alanları
Desteklenecek alanlar arasında şunlar bulunmaktadır:
- Büyükbaş hayvancılık
- Küçükbaş hayvancılık
- Atık yönetimi
- Sürü yöneticisi istihdamı
- Arıcılık
- İpek böceği yetiştiriciliği
- Besilik erkek sığır (karkas) üretimi
- Tiftik üretimi
- Hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi
Başvuru ve Ödeme Süreçleri
Tebliğde, desteklerden faydalanmak için gerekli koşullar, başvuru yöntemleri, başvuru ve ödeme süreleri gibi detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıca, destek ödemeleriyle ilgili kesinti oranları, ödemelerin aktarım süreçleri ve desteklemeden yararlanamayacak kişilerle ilgili düzenlemeler de tebliğde belirtildi.
Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Önceki tebliğ ise yürürlükten kaldırılmıştır.