2024 Acura ZDX Fiyatları Açıklandı: Acura'nın İlk Elektrikli Modeli Tam Bir Canavar

Acura ZDX, GM’in Ultium Platformu Üzerine Kurulu Acura, elektrikli araç serisine başlarken GM’in Ultium platformundan faydalanıyor. Bu platform, Cadillac Lyriq’in de temelini oluşturuyor. Acura ZDX’in başlangıç fiyatı olan 66.000 dolar, Lyriq’in 60.000 dolarlık fiyatından daha yüksek. (Acura, ZDX’in Türkiye ve yurtdışı teslimat ücretini henüz açıklamadı, bu yüzden fiyat tahminlerimizi verilen MSRP rakamları ve tahmini teslimat ücreti üzerinden yapıyoruz.)

Cadillac Lyriq gibi, Acura ZDX de arkadan itişli, tek motorlu bir yapı ile başlıyor. Bu yapı 340 beygir güç üretiyor. ZDX A-Spec versiyonu, 4000 dolarlık bir ekstra ile dört tekerlekten çekişli, çift motorlu bir yapıya da sahip olabiliyor. Ancak Acura, bu versiyonun gücünü henüz açıklamadı. ZDX A-Spec, 102.0 kWh’lik bir batarya paketi ile 325 mil (RWD) ve 315 mil (AWD) menzil sunuyor.

Acura ZDX Type S, 500 Beygirlik Bir Canavar





Type S versiyonu ise 500 beygirlik bir çift motorlu güç aktarma organı ile geliyor ve başlangıç fiyatı 75.000 dolar. Bu versiyonun menzili ise 288 mil olarak belirlenmiş. Daha sportif olan Type S, yükseltilmiş bir havalı süspansiyon, 22 inçlik jantlar ve daha büyük Brembo frenler ile donatılmış. Ayrıca 1000 dolarlık bir ekstra ile yazlık lastikler de seçilebiliyor.

Acura ZDX’in Fiyatına Şarj Paketleri de Dahil





Acura ZDX satın alanlar, üç farklı şarj paketinden birini seçebiliyorlar. Bu paketler, Electrify America istasyonlarında 60.0 kWh’lik ücretsiz şarjın yanı sıra, evde şarj istasyonu, taşınabilir şarj kiti, kurulum kredisi ve EVGo şarj istasyonlarından kredi gibi seçenekler içeriyor.

Acura ZDX, ABD’de Baharın Başında Satışa Çıkacak

Acura ZDX, ABD’de baharın başında satışa sunulacak ve kesin teslimat ücreti de yakında açıklanacak. Bu arada, Acura’nın elektrikli araç serisine katılacak diğer modelleri merakla bekliyoruz.

Acura ZDX, Acura’nın ilk elektrikli aracı mı? Evet, Acura ZDX, Acura’nın ilk elektrikli aracıdır. Acura, elektrikli araç serisine başlarken GM’in Ultium platformundan faydalanmıştır.

Acura ZDX’in rakipleri kimler? Acura ZDX’in rakipleri arasında Cadillac Lyriq, Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y gibi elektrikli SUV’ler bulunuyor.

Acura ZDX’in menzili ne kadar? Acura ZDX’in menzili, versiyonuna ve çekiş sistemine göre değişiyor. A-Spec RWD versiyonu 325 mil, A-Spec AWD versiyonu 315 mil, Type S AWD versiyonu ise 288 mil menzil sunuyor.