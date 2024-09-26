2024 Bitkisel Üretim Destekleri Açıklandı

2024 Bitkisel Üretim Destekleri Duyuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında verilecek bitkisel üretim destekleri için usul ve esasları belirledi. Bu kapsamda, çiftçilere yönelik nakit destekler ile üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Mazot ve Gübre Desteği Nakit Olarak Ödenecek

Bakanlık tarafından hazırlanan "Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ", 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Söz konusu tebliğ ile mazot ve gübre desteklerinin çiftçilere nakit olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Fark Ödemelerinde Artış

Fark ödemesi desteklerinin birim tutarları, %50 ile %566,7 oranında artırıldı. Ayrıca, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında birim fiyatlarındaki artış %48,1 ile %66,7 arasında değişecek.

Yem Bitkisi Desteği Artıyor

Süt havzası olarak tanımlanan bölgelerde yem bitkileri için %50 ilave destek sağlanacak. Tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi gerçekleştiren çiftçiler, %100 artışla destek alacaklar.

Lisanslı Depolama Desteği

Lisanslı depolarda ürün depolama, kira, nakliye ve analiz desteği konusunda da önemli yardımlar yapılacak. Kira ücretlerinin %60'ı ve analiz ücretlerinin %50'si desteklenecek.

Ödemeler, Ziraat Bankası'nın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan hesaplara gerçekleştirilecek.