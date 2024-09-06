2024 Elektrik Fiyatları: Spot Piyasa Güncel Rapor

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları (6 Eylül 2024)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için 2 bin 950 lira 1 kuruş ile 1997 lira 99 kuruş arasında değişiklik göstermektedir.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, bugünkü işlem hacmi, dünkü verilerle kıyaslandığında yaklaşık %4,59 artarak 1 milyar 732 milyon 398 bin 638 liraya ulaşmıştır.

Fiyat Belirlemeleri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı için en yüksek değer saat 19.00'da 2 bin 950 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, en düşük değer 12.00'de 1997 lira 99 kuruş olmuştur.

Bunun yanı sıra, gün öncesinde bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 533 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 560 lira 45 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Günlük Fiyat Aralıkları

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük ise 1999 lira olarak belirlenmiştir.