2024 Finansal Piyasalar Çeyrek Analizi: Ekim-Kasım-Aralık Dönemi

2024 Yılının Son Çeyreği: Öne Çıkan Gelişmeler

2024 yılının son çeyreğinde, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD başkanlık seçimleri ve merkez bankalarının politikaları etrafında şekillendi. Kasım ayı başında, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, rakibi Kamala Harris karşısında zaferle ayrılmasıyla, ekonomi politikalarına dair beklentiler gündeme geldi.

Dünya genelindeki gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarında gevşeme döngüsüne girmesi, piyasalar üzerinde pozitif etki yarattı. Ancak, ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları ve Trump'ın uygulamayı vaat ettiği korumacı ekonomi politikaları, varlık fiyatlamalarında belirsizlikler oluşturdu.

ABD Ekonomisi ve Seçim Sonuçlarından Etkiler

Seçim sonuçları, Trump'ın tarifeleri, göç kısıtlamaları ve vergi indirimleri gibi politikalarının ekonomik etkilerini merak edilen bir konu haline getirdi. Özellikle, Trump’ın ticaret politikalarının, ABD'nin önemli ticaret ortakları ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildi.

Öte yandan, Avrupa'da da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri, yavaşlayan ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik atılan adımlar ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliklerin artması risk iştahını azalttı. Ayrıca, Asya'dan gelen ekonomik verilerin de piyasalara etkisi gözlemlendi.

Türkiye'de Finansal Gelişmeler

Türkiye'de ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde rekor seviyeler kaydedilirken, 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu durumu dış finansmana erişim açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ayrıca, Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde önemli bir fazla görünürken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de %4 artışla dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların olumlu sonuçlar verdiği bu dönemde, enflasyon beklentileri de belirsizlikler taşıdı.

Kasım ve Aralık Ayının Önemli Verileri

Ekim ile Aralık ayları arasında yapılan ekonomik analizlerde şu gelişmelere rastlandı:

2 Kasım: Türkiye'nin kredi notu, S&P tarafından "BB-" seviyesine yükseltildi.

Türkiye'nin kredi notu, S&P tarafından "BB-" seviyesine yükseltildi. 30 Ekim: ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte %2,8 büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte %2,8 büyüme kaydetti. 12 Aralık: Türkiye'nin cari işlemler hesabında 1 milyar 880 milyon dolar fazla oluştu.

Sonuç

Yılın son çeyreği, piyasalarda yaşanan politik belirsizlikler ve ekonomi çıktılarıyla dolu geçti. ABD başkanlığı ve merkez bankalarının kararları gibi unsurlar, yatırımcıların ve analistlerin dikkatle izlediği konular arasında yer aldı. 2024 yılına uzanan dönemde bu grafiklerin ve gelişmelerin piyasalara etkisi izlenmeye devam edilecektir.