2024 Finansal Piyasalarda İlk Çeyreğin Özeti: Dalgalı Seyir ve Yükselen Enflasyon

Finansal Piyasalarda İlk Çeyrek Dalgalı Geçti

2024 yılında dünya genelinde finansal piyasalarda enflasyon oranlarının, uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrettiği bir dönem yaşandı. Bu durum, Merkez bankalarının izlediği 'şahin' politikalarıyla birleşince, yatırımcılar arasında belirsizliğin hakim olmasına neden oldu.

Resesyon Sinyalleri ve Jeopolitik Riskler

Yılın ilk çeyreğine damga vuran önemli olgular arasında, makroekonomik verilerden gelen resesyon sinyalleri ve Rusya-Ukrayna savaşının gıda arzını engellemesi bulundu. Orta Doğu'daki siyasi gerginlikler, özellikle İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, yatırımcıların risk iştahını azaltarak güvenli varlıklara yönelmesine sebep oldu.

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararları

ABD Merkez Bankası (Fed), 23 yılın en yüksek seviyesinde olan yüzde 5,25-5,50 aralığında politika faizini sabit bir şekilde tutarak, piyasalarda gerginliğin devam etmesine yol açtı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin karşılaştığı ciddi olumsuzlukları anımsatarak, enflasyonda meydana gelen dalgalanmaların süregeldiğini ifade etti.

Piyasalardaki Tepkiler

Mart ayında İsviçre Merkez Bankası (SNB), gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası olarak dikkat çekti. Bu dönemde kripto varlıklara ilişkin yapılan yasal düzenlemelerde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Türk Ekonomi Programına Güven Arttı

Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45'e yükseltti. Bu adım, yatırımcıların yurt dışındaki borçlanma ihalelerine olan ilgisini artırdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 300 baz puana gerilerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %19,8’lik bir artış göstererek 9.142,40 puanla çeyreği tamamladı.

Petrol ve Altın Fiyatlarındaki Oynaklık

Piyasalarda emtia fiyatları, 2023 yılı sonunda olduğu gibi 2024 başında da dalgalanmaya devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 2024'ün ilk çeyreğini %11,6 artışla tamamladı ve 86,8 dolara yükseldi. Ayrıca, altın ons fiyatı %7,6 artışla 2.234 dolara çıkarak rekor kırdı.