2024'te AVM Ciro Endeksi Yüzde 65 Artış Gösterdi

2024'te AVM Ciro Endeksi Yüzde 65 Arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, 2024 yılına ait AVM ciro endeksinin yüzde 65 oranında arttığını duyurdu. Şapkacı, AVM'lerin 2024 yılı içerisinde 55 milyar dolar ciro elde ederek kayıt içi ekonomiye katkı sağladığını belirtti. AVM yatırımcıları, doğrudan 600 bin, dolaylı olarak ise 2,1 milyon kişiye istihdam sunuyor.

AVM Perakende Ciro Endeksi 2024 Sonuçları Açıklandı

AYD ve Akademetre iş birliği ile oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin 2024 sonuçları, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Nuri Şapkacı, AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç, Akademetre Research Kurucusu Halil İbrahim Zeytin ve Ekonomist Fatih Keresteci katıldı.

Endekse göre, 2024 yılı boyunca cirolar yüzde 65’lik büyümeyi göstererek, enflasyonun üzerinde bir artış sergiledi. 2010 yılında 100 baz puan referans olarak alınan endeks, 2024 yılında 3 bin 117 puana yükseldi. Metrekare başına ciro ise toplamda 147 bin 814 lira olarak kaydedildi.

Anadolu ve İstanbul Arasındaki Verimlilik Farkı

Geçen yıl, AVM metrekare verimliliği açısından Anadolu ve İstanbul arasında önemli bir fark gözlemlendi. Anadolu AVM'leri, İstanbul AVM'lerine kıyasla daha hızlı bir yükseliş trendi gösterdi. 2010 yılı itibarıyla, İstanbul'daki verimlilik endeksi 3 bin 243 iken, Anadolu'da 3 bin 10 olarak belirlendi. İstanbul'da metrekare başına ciro 176 bin 500 lira, Anadolu'da ise 128 bin 700 lira oldu.

Pandemi Sonrası Ziyaret Davranışları

Pandemi sonrası toparlanma belirtileri gösteren AVM metrekare başına ciro verileri, henüz müşteri ziyaret davranışlarına yansımadı. 2020 yılında pandemi döneminde ziyaret endeksi 56 puana düşerken, 2024 yılı itibarıyla bu rakam tekrar 100'e yükseldi.

2024 yılında toplam ziyaretçi sayısında, 2023 yılına göre yüzde 2’lik bir artış gözlemlendi. Ziyaret endeksi, İstanbul AVM'lerinde 94 puana, Anadolu AVM'lerinde ise 108 puan olarak kaydedildi.

Kategori Bazında Ciro Artışları

Endeks, kategoriler bazında yapıldığında en fazla artışın yiyecek içecek ve diğer kategorilerde yüzde 68 ile gerçekleştiği görüldü. Bunun yanı sıra teknoloji kategorisinde yüzde 65, giyim kategorisinde yüzde 64, hipermarket kategorisinde ise yüzde 62, ayakkabı kategorisinde de yüzde 59'luk artış gözlemlendi.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Nuri Şapkacı, 2024 yılı içinde 447 AVM bulunduğunu ve 20 bin metrekarenin üzerinde 250 yeni proje planlandığını dile getirdi. 2025 yılı hedeflerinde adım adım yeni AVM'lerin açılacağı bilgisi verildi.

Şapkacı, özellikle yiyecek-içecek kategorisinde artışlar yaşandığını, insanların mal ve hizmet alımındaki düşüş nedeniyle temel gıdalara yöneldiğini vurguladı. Ayrıca, son 1,5-2 yıl içerisinde en çok talep alan ürünlerin başında koku ürünlerinin geldiğini açıkladı.

AYD ile Akademetre tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2024 sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantı AYD Başkanı Nuri Şapkacı, AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç, Akademetre Research Kurucusu Halil İbrahim Zeytin ve Ekonomist Fatih Keresteci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.