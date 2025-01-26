2024'te Bursa, Otomobil Üretiminde Zirvede: 434 Bin Araç Üretildi

Bursa, 2024'te Otomobil Üretiminde Liderliğini Sürdürüyor

Otomotiv endüstrisinin kalbi Bursa, 2024 yılı itibarıyla 434 bin otomobil üreterek Türkiye'nin otomobil üretiminde liderliğini sürdürdü. Bu süreçte 263 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştirilerek, kentin dış ticaretine önemli bir katkı sağlandı.

OYAK Renault ve Otomotiv Sanayisi

Bursa'da bulunan OYAK Renault, geçtiğimiz yıl 332 bin 503 adet otomobil üretimi ve 241 bin 398 adet ihracatla Türkiye'de otomobil sınıfında en yüksek üretim rakamına ulaştı. Bursa'da günlük ortalama 1189 adet otomobil üretiliyor ve bu araçların ortalama 720'si yurt dışına gönderiliyor.

Türkiye Genelindeki Üretim Verileri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 410 bin 934 araç üretilirken, bunun 904 bin 513 adedi otomobil olarak kaydedildi. Bursa, Türkiye otomobil üretiminin %48'ini oluştururken, OYAK Renault'un bu üretimdeki payı %36,8 olarak belirlendi.

Diğer Üreticilerin Durumu

Kocaeli'deki Hyundai Assan, 244 bin 976 otomobil üretimiyle ikinci, Sakarya'da bulunan Toyota ise 225 bin 337 adet üretimle üçüncü sırada yer aldı. TOFAŞ ise 101 bin 697 otomobil üretimiyle dördüncü sırada bulunuyor.

İhracat Verileri

Bursa'daki otomobil üretiminin %60,57'si yurt dışına ihraç edilirken, geçen yıl otomobil ihracatı sıralamasında OYAK Renault birinci, Hyundai Assan ikinci, Toyota üçüncü ve TOFAŞ dördüncü sırada yer aldı. Bursa'da yapılan otomobil ihracatı, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının %40,2'sini oluşturdu.

Bursa'da 2024 yılı itibarıyla üretilen toplam araç sayısı, hem üretim hem de ihracat rakamları ile otomotiv sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.