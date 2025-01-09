2024'te Konut Üretimi ve Satışlarında Beklenen Artış İle Sektör Yeniden Canlanacak

Gayrimenkul sektörü 2024'te konut üretimi ve satışlarında önemli artışlar öngörüyor. Uzmanlar, faiz indirimlerinin etkisini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:08
2024'te Konut Üretimi ve Satışlarında Beklenen Artış İle Sektör Yeniden Canlanacak

2024'te Konut Üretimi ve Satışlarında Beklenen Artış İle Sektör Yeniden Canlanacak

Gayrimenkul sektörü, 2024 yılı için hem konut arzında hem de satışlarında önemli bir artış bekliyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, konut satış rakamlarının 2024'te önceki yılın üzerinde gerçekleşmesini öngörerek, 2023'te gerçekleşen satışların 2023'ün tamamını geçtiğini açıkladı.

Çekici, 2024 yılı için konut satış adetlerinde yüzde 17-18 artış beklediklerini ifade ederek, "Geçen yılki deprem etkisi ve yüksek reel konut fiyatları gerçeği göz önüne alındığında, bu yıl konutların değerinde neredeyse hiç artış olmaması satışları artıracaktır" dedi.

Türkiye konut pazarı, Avrupa’da birinci, OECD ülkeleri arasında ise Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Çekici, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle sektörün canlanmasının mümkün olduğuna işaret ederek, bu durumun gayrimenkulün yeniden güvenilir bir yatırım aracı haline gelmesine yardımcı olacağını belirtti.

Neşecan Çekici: Kamu-Özel İşbirliği Şart

Başkan Çekici, Türkiye'nin konut krizine yönelik bütüncül bir politika benimsemesi gerektiği üzerinde durarak, "Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve konut sahipliği oranının yeniden yüzde 70 seviyelerine çıkarılması için kamu-özel işbirliği zaruri" ifadesini kullandı. Çekici, Türkiye’nin yıllık konut üretim ihtiyacının 800-900 bin olduğunu ancak şu anda bunun 500-600 bin civarında seyrettiğinin altını çizdi.

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2024'te konut satışlarının 1,4 milyonu aşacağına inandıklarını belirtti. Kumova, "Faiz, borsa ve altın gibi yatırımlardan kazananlar, konuttaki fırsatın farkına vararak yatırımlarını yönlendirmeye başladı" dedi.

Kira Fiyatlarını Düşürmek İçin Yeni Modeller

Çekici, GYODER Yeni Konut Modeli ile kira fiyatlarını yarıya indirmeyi amaçladıklarını belirterek, arsa maliyetlerini azaltmanın önemine değindi. Kamu-özel işbirliği ile konut üretiminde yeni stratejiler geliştirmek gerektiğinin altını çizen Kumova, "Arsa maliyetlerini düşürecek formüller üzerinde durulmalı" dedi.

Konut sahipliği oranı 2000'li yılların başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çekici ve Kumova, TOKİ ile benzer bir modelin uygulanması ile sosyal ve erişilebilir konut üretiminin artırılabileceğini vurguladı.

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