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2024'te Rusların Tercihi: Türkiye

Rusya’dan yurt dışına seyahat edenlerin 6,7 milyonu Türkiye’yi tercih ederken, büyüyen pazar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:37
2024'te Rusların Tercihi: Türkiye

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus’un yurt dışı seyahati gerçekleştireceğini açıkladı. Gorin, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke konumunda olduğunu belirtti.

Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rus turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Gorin, yurt dışı seyahatlerdeki toparlanmaya dikkat çekti. Gorin, "Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. En fazla, doğrudan hava ulaşımına sahip ve vize muafiyeti olan ülkeler ziyaret ediliyor.” dedi.

Gorin, Rusya’dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş olduğunu belirtirken, “Bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımızın, özel, iş ve turistik geziler de dahil olmak üzere yabancı ülkeleri ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Gorin, yaklaşık 6,7 milyon Rus'un bu yıl Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiğini, Türkiye’nin zirvede bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland’ın da diğer popüler destinasyonlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’a seyahatlere yönelik de ilgi gösterdiğini aktaran Gorin, bu yılın Rus turizmi açısından son derece hareketli geçeceğini ifade etti.

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