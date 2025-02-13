2024'te Toplanan İnek Sütü Miktarı 11,2 Milyon Tona Ulaştı

Türkiye genelinde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, 2024 yılında bir önceki yıla göre %9,9 artış göstererek 11 milyon 233 bin 466 ton seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve 2023 yılına ait süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım 2024'te 896 bin 257 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayı sonunda %5,2 artarak 942 bin 928 tona yükseldi.

Aralık 2024'te içme sütü üretimi ise %0,9 artışla 143 bin 604 tondan 144 bin 891 tona çıkarken, toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artış gösterdi.

Ayrıca, 2024 yılı Aralık ayında üretim rakamları da dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Yoğurt üretimi %4,8 artarak 103 bin 827 ton, ayran üretimi %9,6 artışla 75 bin 427 ton, tereyağı üretimi %15,8 yükselerek 8 bin 945 ton ve inek peyniri üretimi ise %9,9 artışla 72 bin 843 ton olarak kaydedildi. Ancak içme sütü üretiminde %1,7 azalarak 144 bin 891 tona geriledi.

2023 yılı ocak-aralık döneminde ise içme sütü üretimi %3,4 artış göstererek 1 milyon 577 bin 557 ton, yoğurt üretimi %6,7 artışla 1 milyon 300 bin 781 ton, ayran üretimi %12,3 artarak 931 bin 851 ton, inek peyniri üretimi %6,6 artışla 823 bin 783 ton, tereyağı üretimi de %15,2 yükselerek 100 bin 321 ton seviyesine ulaştı.