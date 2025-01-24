2024'te Türkiye'de Kadınlar Yüzde 35 Konut Satın Aldı

Türkiye'de 2024 yılı, kadınlar açısından konut alımında önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan araştırmalara göre, kadınlar toplamda 517 bin 528 konut satın alarak, bu sayının toplam konut satışları içindeki oranının %35,01'ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde toplam 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. 2023 yılına kıyasla, kadınların satın aldığı konut sayısında %28,75'lik bir artış kaydedildi.

Kentin Kadınlara Açtığı Kapılar: İstanbul

Kadınların en fazla konut aldığı şehir, 78 bin 206 ile İstanbul oldu. Bu ili, 49 bin 654 konutla Ankara izledi. Ayrıca, İzmir 31 bin 664, Antalya 22 bin 290 ve Bursa 19 bin 553 konut ile erkeklerin ardından kadınların tercih ettiği diğer iller oldu.

Ev Alımında Zorluklar: En Az Konut Satışı Yapılan İller

Diğer yandan, kadınların en az konut satın aldığı iller arasında ilk sırada Ardahan yer aldı ve bu şehirde yalnızca 177 konut satışı gerçekleştirildi. Ardahan'ı 244 konutla Hakkari, 300 ile Bayburt, 435 ile Tunceli ve 499 ile Gümüşhane takip etti.

Son 5 Yılda Kadınların Konut Alımları

2020-2024 yılları arasında kadınların konut satın alma oranında dalgalı bir seyir gözlemlendi. 2020 yılında kadınlar, toplam satılan konutların %32,21'ini elde etmişken, bu oran 2021'de %33,95, 2022'de %32,62 ve 2023 yılında %32,79 olarak gerçekleşti. 2024 yılı itibarıyla ise bu oran %35,01 düzeyine yükselerek kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde kadınların en fazla konut satın aldığı iller: