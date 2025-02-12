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2024'te Türkiye'deki Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 2,6 Milyonu Aştı

2024'te Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı %5,2 artarak 2,6 milyonun üzerine çıktı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:04
2024'te Türkiye'deki Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 2,6 Milyonu Aştı

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefi Artışı

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla gelir vergisi mükellef sayısı %5,2 artış göstererek 2 milyon 606 bin 489'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından derlendi. Aralık 2023’te basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerine tabi aktif mükellef sayısı yıllık bazda artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir Öne Çıkıyor

Yeni veriler doğrultusunda, gelir vergisi mükelleflerinin 649 bin 759'u İstanbul, 188 bin 80'i Ankara, 175 bin 120'si ise İzmir'de kayıtlı. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da belirtilen dönemde 48 bin 31 artarak 1 milyon 191 bin 375'e ulaşmış durumda ve bu artış %4,2 olarak kaydedildi.

Kira Gelirleri Üzerindeki Artış

Kira geliri elde eden mükellef sayısındaki artış da dikkat çekici. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellefi sayısını %19,6 oranında artırarak 2 milyon 710 bin 366'ya yükseltti.

Diğer Vergi Türlerinde Gelişmeler

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2023 yılı itibarıyla 189 bin 113 artarak 4 milyon 151 bin 166 olarak kaydedilirken, KDV mükellefi sayısı da 152 bin 880 artışla 3 milyon 705 bin 178'e ulaştı. Bu artış oranları sırasıyla %4,8 ve %4,3 olarak belirtildi.

Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellef Sayısı Düşüşte

Diğer taraftan, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellef sayısı %1,4 azalarak 821 bin 849'a geriledi.

Özet Veriler

Aralık 2024 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bir önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

  • Gelir Vergisi: 2.606.489 (Yıllık fark: +128.355, Değişim: %5,2)
  • Gelir Stopaj Vergisi: 4.151.166 (Yıllık fark: +189.113, Değişim: %4,8)
  • G.M.S.İ: 2.710.366 (Yıllık fark: +443.916, Değişim: %19,6)
  • Basit Usulde Gelir Vergisi: 821.849 (Yıllık fark: -11.568, Değişim: -1,4)
  • Kurumlar Vergisi: 1.191.375 (Yıllık fark: +48.031, Değişim: %4,2)
  • KDV: 3.705.178 (Yıllık fark: +152.880, Değişim: %4,3)

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