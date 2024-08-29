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2024'ün 2. Çeyrek Büyüme Beklentileri Açıklandı

AA Finans, ekonomistlerin 2024 2. çeyrek GSYH büyüme tahminlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:07
2024'ün 2. Çeyrek Büyüme Beklentileri Açıklandı

AA Finans 2024 Yılı 2. Çeyrek Büyüme Beklentisi

AA Finans tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları, ekonomistlerin Türkiye ekonomisinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini ortaya koydu.

Yıllık Büyüme Tahmini

Ankete katılan 10 ekonomist, Türkiye'nin 2024 yılı 2. çeyreğinde yıllık bazda %3 büyümesini öngörüyor. Bu tahmin, daha önceki çeyrek verileriyle karşılaştırıldığında stabil bir büyüme gösteriyor.

2024 Yılı Büyüme Beklentileri

2024 yılının genel büyüme tahminleri ise %3,24 olarak belirlenmiş durumda. Ekonomistlerin bu yıl için sunduğu tahminler %3 ile %3,50 arasında değişirken, geçen yılın aynı çeyreğinde %3,9, 2024'ün 1. çeyreğinde ise %5,7 büyüme kaydedilmişti.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentileri, ekonomistlerin ortak görüşleriyle şekilleniyor.

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