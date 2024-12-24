2024'ün İkinci Çeyreğinde Finansal Piyasalarda Karışık Seyir

Finansal Piyasaların Genel Görünümü

Finansal piyasalarda 2024 yılı ikinci çeyreğinde, enflasyon ile mücadelede merkez bankalarının "şahin" duruşlarının yarattığı belirsizlikler göze çarptı. ABD Merkez Bankası, politika faizini %5,25-5,50 aralığında tutarak 23 yılın en yüksek seviyesini korudu. Bu dönemde, merkez bankalarının olası faiz indirimleri hakkında belirsizlikler ve durgunluk riski, piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Jeopolitik Riskler ve Küresel Piyasalara Etkisi

Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler de dikkat çekti. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, İran'ın saldırıları ile daha da alevlendi. Özellikle, ABD Başkanı Joe Biden'ın, olası bir karşı saldırıda bulunulmayacağı açıklaması ile bölgedeki gerilim kısmen azaldı.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'de enflasyon, yılın ikinci çeyreğinde yavaşlama gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında %0,3 ve mayıs ayında %3,3 artarken, haziranda bir önceki aya göre %0,1 gerileyerek yıllık bazda %3 seviyesine ulaştı. Ülkenin ekonomik büyümesi de, ilk çeyrekte %1,4 ardından, ikinci çeyrekte %3 ile tahminlerin üzerindeki bir performans gösterdi.

Merkez Bankalarının Faiz İndirimleri

Küresel çapta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran ayında %25 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ayrıca, Kanada Merkez Bankası da ilk kez 4 yıl aradan sonra politika faizini %5'ten %4,75'e düşürdü. Japonya'da ise yen, dolara karşı 1986'dan bu yana en düşük seviyelerde işlem gördü.

Piyasalardaki Varlık Fiyatları

Emtia fiyatlarında da dalgalanmalar yaşandı. Brent petrol, yılın ikinci çeyreğinde 91,6 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise dalgalı bir seyirle 2.232 dolardan kapandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de %4,49'a çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruşu ve aldığı kararlarla piyasalarda güven artışı görüldü. TCMB'nin swap hariç net rezervleri, %66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 1,5 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primleri ise 276 baz puan ile en düşük seviyeye geriledi.

Önemli Tarihler ve Veriler

2024'ün ikinci çeyreğinde önemli gelişmeler arasında;

6 Nisan: Kredi kartı işlem limitlerinin artırılması.

1 Mayıs: Fed'in politika faizinin sabit tutulması.

3 Mayıs: Türkiye'nin kredi notunun artırılması.

14 Mayıs: TCMB Başkanı'nın enflasyon konusundaki açıklamaları.

28 Haziran: Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılması.

İkinci çeyrekte izlenen bu gelişmeler, finansal piyasalarda dalgalanmalara ve belirsizliklere yol açarken, küresel ekonomideki dengeleri de etkiledi.