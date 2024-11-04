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2024 YEKA GES Yarışmaları Başvuruları 27 Ocak'ta Başlıyor

800 MW kapasiteli güneş enerjisi yarışmaları için başvurular 27 Ocak 2025'te alınacak. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:23
2024 YEKA GES Yarışmaları Başvuruları 27 Ocak'ta Başlıyor

2024 Yılı Güneş Enerjisi Yarışmaları Bilgileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye genelinde toplamda 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmalar, YEKA GES-2024 adı altında gerçekleştirilecek.

Yarışmaların Lokasyonları ve Kapasite Dağılımı

Yarışmalar, aşağıdaki illerde gerçekleştirilecektir:

  • Antalya – 40 megavat
  • Karaman – 200 megavat
  • Malatya – 75 megavat
  • Van – 60 megavat
  • Kütahya – 40 megavat
  • Konya/Karapınar – 385 megavat

Toplamda 800 megavatlık güç için bu yarışmalar düzenlenmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Yarışmalara, Türkiye'de anonim veya limited şirket statüsündeki tüzel kişiler ve sermaye şirketleri başvuruda bulunabilir. Başvurular, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir.

Yarışmalara İlişkin Finansal Bilgiler

Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı, kilovatsaat başına 5.50 dolar/cent; taban fiyatı ise kilovatsaat başına 3.25 dolar/cent olarak belirlenmiştir. Taban fiyata ulaşılması durumunda, megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak tesis edilmiştir.

Sözleşme Koşulları

Serbest piyasada satış süresi 60 ay olarak belirlenirken, elektrik enerjisi alım süresinin bitiminden itibaren 20 yıl geçerlidir. Ayrıca, alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) iletim tarife bedellerinin YEKDEM kapsamında ödenmesi de kararlaştırılmıştır.

Teminat Mektupları

Her bir yarışmaya katılabilmek için kesin, 1 yıl süreli ve 15 bin dolar tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir. Yarışmayı kazanılması halinde, sözleşme imza tarihinden en geç 1 gün önce yine 30 bin dolar tutarında kesin bir teminat mektubu sunulmalıdır.

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