2024 Yılında 4 Bin 579 Gemi Denetlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de gemilerin denetimlerinin 71 liman başkanlığınca yürütüldüğünü açıkladı. 2024 yılının ilk 11 ayında, 1191 Türk bayraklı gemi denetlendi ve bu denetimlerin birbiriyle bağlantılı olarak önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında ticari gemiler üzerinde denetimlerin yapıldığını belirterek, denizlerde can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması adına bu çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası Prosedürler Uygulanıyor

Türkiye'deki gemi denetim sürecinin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) prosedürlerine göre ilerlediğini aktaran Uraloğlu, denetimlerin hem deniz emniyeti hem de çevresel güvenlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yabancı Bayraklı Gemi Denetimleri

2024 yılı boyunca 2 bin 977 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi yapıldığını belirten Uraloğlu, bu denetimlerden 141 geminin, eksiklikleri nedeniyle seferden alıkonulduğunu aktardı. Türkiye'nin gerçekleştirdiği denetimlerin, Akdeniz çanağındaki üye devletlerin denetimlerinin %40'ını oluşturduğunun altını çizdi.

Denetim Kampanyaları

Deniz ticaretinin dinamik yapısını korumak amacıyla dönemsel denetim kampanyaları hedefleniyor. Uraloğlu, Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihlerinde yapılan kampanya ile 30 yaş üstü uluslararası sefer yapan yabancı bayraklı gemilerin denetlendiğini ve 172 geminin incelendiğini belirtti. Bu süreçte 53 gemi çeşitli eksikliklerinden dolayı seferden alıkonuldu.

Türk Bayraklı Gemilerin İyileşmesi

Türk bayraklı gemilerin prestijli sınıflara dahil olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'nin 2008'den itibaren Paris MoU ve 2022'den itibaren Tokyo MoU'nun beyaz listesinde yer aldığını belirterek, denizcilik sektöründeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İMO Üye Devlet Denetimi Başarısı

Bakan Uraloğlu, 2024 Eylül'ünde IMO tarafından gerçekleştirilen üye devlet denetimini başarıyla tamamladıklarını kaydetti. Hem Ankara'da hem de sahada gerçekleştirilen denetimlerin, uluslararası standartlara uygun olarak yapıldığını vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında uluslararası alanda üst sıralarda yer alması için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.