2024 yılında evinizin anahtarı hemen teslim edilecek! 60 ay vade imkanı sunuldu

Yeni yıl içersinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzüne Emlak Konut gülecek! Emlak Konut, Saraçoğlu mahallesi projesi kapsamında bir çok konutu satışa çıkarttı. 60 ay vade imkanıyla birbirinden yeni konutlar sizleri bekliyor.

2024 yılında evinizin anahtarı hemen teslim edilecek! 60 ay vade imkanı sunuldu
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Emlak Konut her geçtiğimiz gün yeni bir projeye imza atarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer Saraçoğlu Mahallesi kapsamında yeni bir projeye adım atarak hemen teslimli, 60 ay vade imkanlı konutları satışa çıkarttı. Yepyeni bir hayata davet eden Saraçoğlu Mahallesi, yenilenen yüzüyle sizleri bekliyor. Eğer bol sosyal imkanlı kaliteli bir konutta oturmak istiyorsanız, Emlak Konut Saraçoğlu mahallesi projesine muhakkak göz atmalısınız. İşte Saraçoğlu mahallesi konut projesinde vade farkı ve peşinat detayları...

60 AY VADE SİZLERİ BEKLİYOR 

Saraçoğlu mahallesi projesi kapsamında vatandaşlar 60 ay vade imkanı ile konutlarına sahip olabilecekler. Hemen teslimli bu konut projesi kapsamında daireler şimdi satışa çıkartıldı. Sizlerde Emlak Konut kapsamında yeni bir daire satın almak istiyorsanız, muhakkak Saraçoğlu mahallesi projesi kapsamında sizlere sunulan bu dairelerden yararlanmalısınız!

2024 yılında evinizin anahtarı hemen teslim edilecek! 60 ay vade imkanı sunuldu

%30 PEŞİNAT ÖDEYEN, 1,59 VADE FARKIYLA EVİNE SAHİP OLACAK 

Saraçoğlu mahallesi projesi kapsamında vatandaşlara sunulan bir diğer imkan ise %30 peşinat imkanıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar %30 peşinat ödemesi yaptıktan sonra 1,59 vade farkı ile dairelerine sahip olabilecekler. Sizler de direk Emlak Konut Saraçoğlu mahallesi projesinde yetkililerle iletişime geçin; şimdi satışta olan dairelerden imzalarınızı attıktan sonra hemen teslim alın!

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