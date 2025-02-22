2025-2026 Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Belirlendi

2025-2026 yıllarında çiğ süt üreticilerine yönelik destekleme ödemeleri ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:29
2025-2026 Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri Belirlendi

Çiğ Süt Destekleme Ödemelerine İlişkin Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 yıllarında çiğ süt üreticilerine yapılacak destekleme ödemelerine yönelik usul ve esasları belirledi. Bu düzenlemeyle, çiğ süt üretimi ve kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Destek Ödemeleri Hakkında Genel Bilgi

Resmi Gazete'de yayımlanan "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği"ne göre, süt işleme tesislerine çiğ süt satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına kayıtlı olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak.

Temel Destek Tutarları ve Katsayı Uygulamaları

Manda, koyun, keçi sütü ile inek sütü için destek tutarları, Bakanlığın belirleyeceği kriterler çerçevesinde hesaplanacak. Ödeme hesaplamalarında, ineklere ve mandalara günde toplam 430 litre, koyun ve keçilere ise 100 litre çiğ süt üreten aile işletmeleri ilave 0,3 katsayıdan yararlanacak.

Kadın Üreticiler ve Genç Çiftçiler İçin Ek Destek

Destekleme yılı başlangıcında veya yıl sonunda 41 yaşından gün almayan kadın üreticilere ilave 0,3 katsayı uygulanacak. Ayrıca, belirli süt havzalarında üretilen sütler için ilave katsayılar eklenecek:

  • Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de üretilen süt için ilave 0,4 katsayı,
  • Manda, koyun ve keçi sütlerinde ilave 0,8 katsayı uygulanacak.

Desteklemeden Yararlanma Koşulları

Hastalıktan ari veya AB onaylı işletmelerde üretilen süt için ilave 3 katsayı uygulanacak. Üreticiler, uygun koşulları sağlıyorsa, BSKS'ye veri girişi yapan tarımsal örgütler aracılığıyla veya doğrudan il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilirler.

Yürürlük ve Geçerlilik

1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile birlikte, önceden yürürlükte olan tebliğ geçersiz hale geldi. Destekleme ödemelerine haksız yere başvuran çiftçiler ise 5 yıl süreyle hiçbir destek programından yararlandırılmayacak.

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