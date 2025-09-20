2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlandı. Strateji, kooperatiflerin rekabet gücünü artırmayı ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmelerini sağlamayı hedefliyor.

Stratejinin Arka Planı ve Önemi

Genelgede, Türkiye'nin kooperatifçilik alanındaki ilk strateji belgesi olan 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın başarıyla uygulandığı vurgulandı. Söz konusu planın, ülke genelinde kooperatifçiliğin gelişimine önemli katkılar sağladığı belirtildi.

Genelge metninde ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi doğrultusunda 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesine atıf yapılarak, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rollerinin yeniden ön plana çıktığı ifade edildi.

Küresel ve Ulusal Hedefler

Genelgeye göre, kooperatifler iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok küresel konuda aktif rol oynuyor. Ulusal ve uluslararası alanda etkin kooperatif uygulamalarına ilişkin farkındalığın arttığına dikkat çekilerek, bu dönemde yenilikçi bir stratejiyle politika ve uygulamalara yön verilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Genelgede yer alan ifade: 'Ülkemizin kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılarak kooperatiflerin, rekabet gücü yüksek, ticari hayatta etkin ve çevreye duyarlı ortaklıklar olarak ekonomik ve sosyal alanlarda aktif faaliyet göstermelerinin ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmelerinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.'

Uygulama ve İzleme

Genelgede, strateji ve eylem planının Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceği ve belgenin www.ticaret.gov.tr adresinde yayımlanacağı bildirildi. Ayrıca, strateji kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama sürecinde gerekli her türlü destek ve yardımı sağlaması, görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi hususunda çağrı yapıldı.

Yeni strateji, kooperatiflerin sürdürülebilir, rekabetçi ve topluma duyarlı bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayarak hem yerel hem de uluslararası düzeyde etkisini artırmayı hedefliyor.