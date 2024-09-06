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2025 Bütçe Tasarısında AFAD'a Ayrılan Ödenek Öne Çıkıyor

2025 yılı bütçe tasarısında AFAD'a ayrılan ödenek, birçok bakanlıktan daha fazla olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:05
2025 Bütçe Tasarısında AFAD'a Ayrılan Ödenek Öne Çıkıyor

2025 Bütçe Tasarısı Ayrıntıları

2025 yılı için genel bütçe kapsamında kamu idarelerine ayrılan ödenek teklif tavanları, 13 trilyon 343 milyar liraya ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu bütçeden aldığı 250 milyar 466 milyon lira ile birçok bakanlığı geride bıraktı.

Bakanlıklara Ayrılan Ödenekler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 trilyon 121 milyar lirayla en fazla ödeneği alırken; Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 451 milyar lira ile ikinci oldu. Sağlık Bakanlığı ise 1 trilyon 17 milyar lira ödenekle takip etti.

AFAD'ın Önemli Rolü

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AFAD'a 2024 için 671 milyar lira bütçe ayrılmıştı. 2025 bütçesinde bu rakamda önemli bir düşüş yaşansa da AFAD, yalnızca 10 bakanlığa kıyasla daha yüksek bir miktar aldı.

2025 Yılı İçin Diğer Ödenekler

Özel bütçeli idareler için yapılan ödenek teklifleri arasında; Karayolları Genel Müdürlüğü 349 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 197 milyar lira almaktadır.

Bu yılki bütçe tasarısı, devletin çeşitli alanlarındaki harcamalarının finansmanı açısından önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır.

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