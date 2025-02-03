2025'e İhracatta Çifte Rekor! Ocak Ayı Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının dış ticaret verilerinin açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. Ocak ayında çifte rekor geldi. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek ocak ihracatımız 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu, %5,8'lik artışa tekabül etmekte" dedi.

Ocak ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve diğer ilgililerin katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirilen toplantıda duyuruldu.

Bakan Bolat, verileri açıklamanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ile yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırma hedefindeyiz," diyerek, halkın refah seviyesini yükseltme hedefinde olduklarını ifade etti.

2023'ten beri ülkelerin zorlu mücadeleler içerisinde olduğunu dile getiren Bolat, dünya ticaret büyüme oranının tarihsel ortalamaların altında kaldığını belirtti.

Ömer Bolat, dünya ticaretinde belirsizlikler olduğuna dikkat çekerek, "ABD, Kanada, Meksika ve Çin ile yaptığı ilave gümrük vergisi artışları nedeniyle risk unsurları oluşmakta. Buna rağmen, Türkiye ekonomisi 2021 yılında büyümeyi başardı ve 2024'te ilk 9 ayda da %3,2 oranında büyüme sağladı" dedi.

Bakan Bolat ayrıca, geçen yıl Türkiye'nin mal ihracatındaki payının %1,08 ve hizmetler ihracatındaki payının %1,35 seviyesine yükseldiğini duyurdu. 162 ilde ihracat artışı olduğunu, e-ihracat değerinin ise 6,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. "İhracatçılarımız, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ciddi katkı sağlıyor" diye ekledi.

Ocak ayı itibarıyla mal ithalatının %10,2 artış ile 28,8 milyar dolar7,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Bolat, AB'ye ihracatın %6,9 artarak 8,9 milyar dolar seviyesine yükseldiğini vurguladı ve "Bu yıl ocakta en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke ise sırasıyla Almanya, ABD, Birleşik Krallık, BAE ve Irak oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarının ardında, 2025 yılına dair ihracat hedefleri ve küresel ticaretteki zorluklara yönelik önlemlerin süreceği belirtildi.