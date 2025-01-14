2025 Hedefleri: Yerli Savunma Motorlarıyla KAAN'ı Üreteceğiz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2025 hedeflerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihtiyaç duydukları motorların tek tek yapıldığını belirterek, "KAAN'ın motorunu da inşallah yerli ve milli imkanlarla yapacağız. Faaliyetleri başladı." dedi.

2024 ve 2025 Yılı Hedefleri

Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın 2024 yılı icraatlarını ve 2025 hedeflerini sundu. Bu yıl yeni pazarlara açılmayı, mevcut iş birliklerini geliştirmeyi ve farklı iş modelleri oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Görgün, "İhracat hacmimizi ulusal anlamda artırmayı planlıyoruz."

Görgün, kritik teknolojilerde yüzde 80 ve üzeri yerlilik oranının artırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracak projelerin etkin bir şekilde hayata geçirileceğini ifade etti.

Otonom Sistemler ve Yapay Zeka

Otonom sistemlerin dünya genelindeki etkilerini vurgulayan Görgün, savunma sanayisinde sahadaki ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılayacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Her ürünü geliştirirken uluslararası standartlara dikkat ettiklerini belirten Görgün, eski sistemlerle entegrasyona önem verdiklerini anlattı.

Ayrıca, yapay zekanın altyapı sistemlerinde kullanılmasına yönelik projelerin başlatıldığını belirten Görgün, hava sahasında karar alma süreçlerinde yapay zekadan sıkça faydalanacaklarını açıkladı.

Yerli Motor Üretimi ve Projeler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) Göktürk 2 yenileme uydusunun testlerine başlandığını aktaran Görgün, bu yıl savunma alanındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti. SİHA'larda kullanılan yerli motor PD170'in 200 saatten fazla uçuş süresine ulaştığını belirtti.

Görgün, "Motor projelerini sistematik bir şekilde takip ediyoruz ve her platform için mutlaka yerli motorların üretilmesine öncelik veriyoruz." diyerek Altay tankı motorlarının da yerli ve milli olacağını vurguladı.

KAAN Projesi ve Üretim Süreci

KAAN'ın üretim süreci hakkında bilgi veren Görgün, bu yıl toplam 6 prototipin üretileceğini ve ikinci uçağın üretiminin sürdüğünü ifade etti. "Testleri hızlı yapıp zamandan kazanmak için 6 tane üretiyoruz." dedi.

2025 yılına kadar tamamlanacak 200'ün üzerinde projeye odaklanacaklarını belirten Görgün, uydu haberleşme ve elektronik harp sistemleri projelerinin sözleşmelerinin bu yıl imzalanacağını söyledi.

Otonom sürüş sistemlerine de öncelik vereceklerini ifade eden Görgün, tarihsel bir perspektifle Türkiye'nin savunma teknolojisindeki gelişimine vurgu yaparak, "Türkiye, savaş doktrinlerini ve teknolojisini etkili kılarak adından söz ettiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SSB Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında Başkanlığın 2024 yılındaki icraatları ile 2025 yılına dair hedeflerini anlattı. KAAN'ın üretim süreci ile ilgili de konuşan Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesinden onay aldıktan sonra bu yıl toplam 6 prototipin üretimine devam edeceklerini bildirdi. Görgün, toplantıda yeni uçakla ilgili görseli (fotoğrafta) paylaştı.