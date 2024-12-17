2025'te Elektrikte Serbest Tüketici Limiti 750 kWh Olacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanacağı duyuruldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirlenen yeni limit, 2024 yılında 950 kilovatsaat olarak uygulanıyordu. 2025 yılı itibarıyla serbest tüketici olabilme hakkının 750 kilovatsaat ile sınırlandırılması, enerji tüketicileri için önemli bir değişiklik ifade ediyor.

Petrol ve LPG Piyasası Gelir Payı Bedelleri

EPDK, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 2025'te geçerli olacak gelir payı bedellerini de açıkladı. Resmi Gazete'deki Kurul kararı doğrultusunda, petrol piyasası faaliyetleri için aracılık bedeli, benzin ve motorin gibi ürünler için metreküp başına 36 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Denizcilik yakıtları ve fuel oil için bu bedel ise ton başına 38 lira 67 kuruş oldu.

2025 yılı için LPG piyasasında gelir payı bedeli ise ton başına 81 lira 35 kuruş olarak açıklandı. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elektrik Piyasası ve Lisans Düzenlemeleri

EPDK'nın bir diğer kararında, Elektrik Piyasası Kanunu'na göre lisans sahibi tüzel kişilerin, bir takvim yılı içerisinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının %50'sini piyasada satabileceği belirtildi.

Ayrıca, ham petrol, akaryakıt ve madeni yağ gibi ürünlerle ilgili olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 110'uncu maddesi uyarınca, KÜPSM değerinin belirlenmesine ilişkin kurallar da yayımlandı.