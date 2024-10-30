2025'te Sürdürülebilir Büyüme Öncelikli Hedef Olacak

2025'te Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre, Türkiye'nin 2025 yılı için %4 oranında büyümesi hedefleniyor. Bu büyüme, talep yönlü enflasyon yaratmayan bir kompozisyonda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program, sürdürülebilir ve dengeli büyüme anlayışının devam edeceğini öngörüyor.

Kamu Yatırımları ve Enerji Politikaları

Program, kamu yatırımlarının verimli sektörlere odaklanmasını planlıyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi teşvik edilecek. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak stratejilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması öncelik taşıyor.

Dijital Dönüşüm ve İstihdam Artışı

Dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarındaki yatırımların artırılacağı ve bu durumun küresel rekabet gücünü artıracağı ifade edildi. İstihdamın 532 bin kişi artması bekleniyor. İş gücüne katılma oranının %55’e ulaşması, işsizlik oranının ise %9,6 düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Dış Ticaret Hedefleri ve Cari Açık

2025 yılı itibarıyla ihracatın %5,9 artarak yaklaşık 279,6 milyar dolara, ithalatın ise %7 artarak 369 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dış ticaret açığının 89,4 milyar dolar olması hedefleniyor. Program çerçevesinde, yıllık enflasyonun %17,5 seviyesinde kapanması öngörülmektedir.

Tasarruf ve Yatırımlar

Yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranının %27,8 olması bekleniyor. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının %52,6'sı merkezi yönetim, %25,5'i yerel yönetimler, %20,9'u KİT'ler tarafından gerçekleştirilecek. Özel kesim yatırımlarının ise imalat sanayisi ve ulaştırma sektörlerinde yoğunlaşması tahmin ediliyor.