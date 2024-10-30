DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,19 -0,25%
ALTIN
3.066,44 -0,31%
BITCOIN
2.488.323,56 -0,36%

2025'te Sürdürülebilir Büyüme Öncelikli Hedef Olacak

Türkiye, 2025'te enflasyonu etkilemeyen %4 büyüme hedefliyor. Kamu yatırımları ve istihdam artışları gündemde.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:00
2025'te Sürdürülebilir Büyüme Öncelikli Hedef Olacak

2025'te Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Hedefi

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre, Türkiye'nin 2025 yılı için %4 oranında büyümesi hedefleniyor. Bu büyüme, talep yönlü enflasyon yaratmayan bir kompozisyonda gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program, sürdürülebilir ve dengeli büyüme anlayışının devam edeceğini öngörüyor.

Kamu Yatırımları ve Enerji Politikaları

Program, kamu yatırımlarının verimli sektörlere odaklanmasını planlıyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi teşvik edilecek. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak stratejilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması öncelik taşıyor.

Dijital Dönüşüm ve İstihdam Artışı

Dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi alanlarındaki yatırımların artırılacağı ve bu durumun küresel rekabet gücünü artıracağı ifade edildi. İstihdamın 532 bin kişi artması bekleniyor. İş gücüne katılma oranının %55’e ulaşması, işsizlik oranının ise %9,6 düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Dış Ticaret Hedefleri ve Cari Açık

2025 yılı itibarıyla ihracatın %5,9 artarak yaklaşık 279,6 milyar dolara, ithalatın ise %7 artarak 369 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dış ticaret açığının 89,4 milyar dolar olması hedefleniyor. Program çerçevesinde, yıllık enflasyonun %17,5 seviyesinde kapanması öngörülmektedir.

Tasarruf ve Yatırımlar

Yurt içi tasarrufların GSYH'ye oranının %27,8 olması bekleniyor. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının %52,6'sı merkezi yönetim, %25,5'i yerel yönetimler, %20,9'u KİT'ler tarafından gerçekleştirilecek. Özel kesim yatırımlarının ise imalat sanayisi ve ulaştırma sektörlerinde yoğunlaşması tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri
2
Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir
3
İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi
4
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesindeki Teklif Tutarı Açıklandı
5
2025'te Sürdürülebilir Büyüme Öncelikli Hedef Olacak
6
Avrupa Borsaları Düşüşte
7
Uzaktan İletişim Araçlarıyla Satılan Ürün İlanlarında Türkçe Uyarı Zorunluluğu

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek