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2025'te UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonları Teslim Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, UAIS tipi askeri vagonların 2025'te teslim edileceğini duyurdu, TSK'nın ihtiyaçları için tasarlandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:04
2025'te UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonları Teslim Edilecek

2025'te Türkiye'den UAIS Vagon Teslimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel verimliliği için tasarlandığını duyurdu. Bakan, vagonların son testlerinin ardından 2025'te teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

UAIS Projesinin Önemi

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, UAIS tipi vagonların yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayarak, "Bu proje, TSK'nın yürüteceği operasyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak üzere tasarlandı" dedi.

Vagonun Kullanım Alanları

Bakan, UAIS vagonlarının yurt dışı NATO görevlerinde de kullanılabileceğini dile getirdi. Prototip imalat sürecinin devam ettiğini ve vagonun fren montajının tamamlanmasından sonra dinamik testlere başlanacağını belirtti.

Taşınabilecek Araçlar

Uraloğlu, UAIS tipi vagonla, Altay Tankı Versiyon-1 ve Versiyon-2 başta olmak üzere, M60T, Korkut, Samur ve Kirpi gibi farklı askeri araçların taşınmasının mümkün hale getirileceğini açıkladı. Vagonun, askeri araç taşıma dönemleri dışında TCDD Taşımacılık'ın konteyner taşımacılığı için de kullanılabileceği kaydedildi.

Yerli İmalat ve İhracat İmkanı

Bakan, UAIS vagonunun tamamen yerli imkanlarla üretileceğini belirtti. Prototip vagonun Kasım 2023'te sergileneceğini sözlerine ekleyen Uraloğlu, vagonun tüm test süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla TSK’ya kritik bir destek sağlanmış olacağını söyledi. Ayrıca, projenin uluslararası standartlara uygun olması halinde UAIS vagonunun ihraç edilebileceği müjdesini verdi.

Sonuç olarak, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarıyla Türkiye, askeri taşımacılık alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

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