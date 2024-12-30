2025 Tütün ve Alkollü İçecek Satış Belge Bedelleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği 2025 yılı satış belgeleri için yeni ücretleri belirledi. Resmi Gazete’nin 2. mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 65 bin 714 lira olarak belirlendi.

Perakende Satış Belgeleri

Tebliğe göre, perakende satış belgeleri il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 3 bin 379 lira, ilçe merkezlerinde 2 bin 233 lira, diğer mahallerde ise 811 lira olarak uygulanacak.

Açık İçki ve Nargilelik Tütün Belgeleri

Açık içki satış belgeleri il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 14 bin 108 lira, diğer mahallerde 5 bin 413 lira olarak ücretlendirilecek. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri kent merkezlerinde 34 bin 317 lira, diğer mahallerde ise 31 bin 520 lira bedelle alınabilecek.

Tesis Kurma ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi için 500 bin 862 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi için 1 milyon 1725 lira, tütün ticareti yetki belgesi için 500 bin 862 lira, vize işlemleri için ise yıllık 50 bin 83 lira ödenecek.

Diğer Ücret Bilgileri

Bakanlığın ein diğer tebliğiyle, tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi. Sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara kapasitesi başına 168 bin 331 lira, diğer tütün mamulleri için ise her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 1997 lira alınacak.

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 977 bin 946 lira, makaron ithalatı uygunluk belgesi için 31 bin 571 lira ödenecek. Uygunluk belgeleri dahil tüm bu ücretler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.