2025 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, TBMM'ye Sunuldu

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletildi.

Teklifin İncelenmesi

Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilecek. 2025 yılı bütçe teklifi ile birlikte 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının komisyondaki tartışmalarının bir ay sürmesi bekleniyor.

Görüşmelerin Başlangıcı

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim tarihinde yapacağı sunumla başlayacak. Sunumun sonrasında, komisyon üyelerinin hazırlıklarını tamamlamaları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından, bütçe ile ilgili süreç TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek. Bu aşamaların ardından 2025 yılı için gerekli bütçenin onaylanması bekleniyor.