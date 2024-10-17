DOLAR
34,14 0,05%
EURO
37,07 0,27%
ALTIN
2.953,57 -0,62%
BITCOIN
2.299.375,21 0,5%

2025 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, TBMM'ye sunuldu ve komisyona havale edildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:59
2025 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, TBMM'ye Sunuldu

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletildi.

Teklifin İncelenmesi

Teklif, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilecek. 2025 yılı bütçe teklifi ile birlikte 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının komisyondaki tartışmalarının bir ay sürmesi bekleniyor.

Görüşmelerin Başlangıcı

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim tarihinde yapacağı sunumla başlayacak. Sunumun sonrasında, komisyon üyelerinin hazırlıklarını tamamlamaları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından, bütçe ile ilgili süreç TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek. Bu aşamaların ardından 2025 yılı için gerekli bütçenin onaylanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yılı Bütçe Teklifi TBMM'ye Sunuldu
2
Maaşını ATM'den çekenlere az önce duyuruldu! Hesabınızda para kalmış olabilir
3
SEC'in X Hesabının Hacklenmesi: 1 Gözaltı
4
TCMB Döviz Kurları 2024
5
Adana'da Ekonomik Destek Müjdesi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar
6
Promosyon ödemeleri katlandı! Rakamı duyan emekli koşa koşa o şubeye gidecek!
7
O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL