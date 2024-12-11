2025 Yılı Bütçesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Açıklamalar

Maden Sektöründe Rehabilitasyon ve Üretim Artışı

Bayraktar, madencilik sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her aşamada gelişmiş teknolojiler kullanıldığını vurguladı. 2024 yılı sonuna kadar yapılan denetimlerin sayısının 9 bin olmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, 45 ilde 9 bin hektar rehabilitasyon alanına toplamda 21 milyon ağaç dikildiğini açıkladı.

2024 Yılı Bor Ürünleri Satış Hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin küresel bor pazarındaki güçlenmesini sağlayacak 2,5 milyon ton bor ürünü satışından 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Doğal Gaz Altyapısında Gelişmeler

Doğal gazın Türkiye’de 81 ilde, 896 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine ulaştırıldığı bilgisini veren Bayraktar, bu hizmetin nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine ulaştığını aktardı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi.

Yenilenebilir Enerji ve Emisyon Hedefleri

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 115 bin megavat'ın üzerine çıktığını belirten Bayraktar, rüzgar ve güneş santrallerinin gücünün ise 31 bin megavat seviyesine ulaştığını açıkladı. 2030 yılına kadar 100 milyon ton emisyon azaltımını hedeflediklerini belirterek, enerji verimliliği alanında toplamda 45 bin yeni istihdam oluşturduklarını aktardı.

Destekler ve Bütçe Projeksiyonu

Bakan Bayraktar, dar gelirli hanelere yönelik desteklerin yanı sıra, 2023 bütçe ödeneğinin toplamda 34,6 milyar lira olduğunu, 2025 yılı bütçe teklifinin ise 63,3 milyar lira olduğunu duyurdu.