2025 Yılı Bütçesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşüldü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılının 11 ayında, devletin tüm vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarına toplamda 314 milyar lira destek sağladığını belirtti. Bayraktar, 2023 yılında ise bu rakamın 328 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bayraktar, madencilik sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her aşamada gelişmiş teknolojiler kullanıldığını vurguladı. 2024 yılı sonuna kadar yapılan denetimlerin sayısının 9 bin olmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, 45 ilde 9 bin hektar rehabilitasyon alanına toplamda 21 milyon ağaç dikildiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin küresel bor pazarındaki güçlenmesini sağlayacak 2,5 milyon ton bor ürünü satışından 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini ifade etti. Doğal gazın Türkiye’de 81 ilde, 896 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine ulaştırıldığı bilgisini veren Bayraktar, bu hizmetin nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine ulaştığını aktardı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi. Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 115 bin megavat'ın üzerine çıktığını belirten Bayraktar, rüzgar ve güneş santrallerinin gücünün ise 31 bin megavat seviyesine ulaştığını açıkladı. 2030 yılına kadar 100 milyon ton emisyon azaltımını hedeflediklerini belirterek, enerji verimliliği alanında toplamda 45 bin yeni istihdam oluşturduklarını aktardı. Bakan Bayraktar, dar gelirli hanelere yönelik desteklerin yanı sıra, 2023 bütçe ödeneğinin toplamda 34,6 milyar lira olduğunu, 2025 yılı bütçe teklifinin ise 63,3 milyar lira olduğunu duyurdu.
Maden Sektöründe Rehabilitasyon ve Üretim Artışı
2024 Yılı Bor Ürünleri Satış Hedefi
Doğal Gaz Altyapısında Gelişmeler
Yenilenebilir Enerji ve Emisyon Hedefleri
Destekler ve Bütçe Projeksiyonu
Bayraktar, madencilik sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her aşamada gelişmiş teknolojiler kullanıldığını vurguladı. 2024 yılı sonuna kadar yapılan denetimlerin sayısının 9 bin olmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, 45 ilde 9 bin hektar rehabilitasyon alanına toplamda 21 milyon ağaç dikildiğini açıkladı.
Bayraktar, Türkiye'nin küresel bor pazarındaki güçlenmesini sağlayacak 2,5 milyon ton bor ürünü satışından 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.
Doğal gazın Türkiye’de 81 ilde, 896 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine ulaştırıldığı bilgisini veren Bayraktar, bu hizmetin nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine ulaştığını aktardı. Ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretiminin 7 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi.
Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 115 bin megavat'ın üzerine çıktığını belirten Bayraktar, rüzgar ve güneş santrallerinin gücünün ise 31 bin megavat seviyesine ulaştığını açıkladı. 2030 yılına kadar 100 milyon ton emisyon azaltımını hedeflediklerini belirterek, enerji verimliliği alanında toplamda 45 bin yeni istihdam oluşturduklarını aktardı.
Bakan Bayraktar, dar gelirli hanelere yönelik desteklerin yanı sıra, 2023 bütçe ödeneğinin toplamda 34,6 milyar lira olduğunu, 2025 yılı bütçe teklifinin ise 63,3 milyar lira olduğunu duyurdu.