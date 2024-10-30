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2025 Yılı Bütçesi Üzerine TBMM'de Görüşmeler Tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesi ele alındı, milletvekillerinden dikkat çekici ifadeler ve eleştiriler yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:27
2025 Yılı Bütçesi Üzerine TBMM'de Görüşmeler Tamamlandı

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin genel görüşmeleri tamamlandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bütçenin 85 milyonunu kapsadığını ve dar gelirli kesimlere yönelik olduğunu belirtti.

Dar Gelirliler İçin Öncelik

Güneş, "Bu bütçe, dar gelirlilerin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın, yetimlerimizin, yaşlılarımızın ve engellilerimizin bütçesidir. İlerleyen zamanda bütçe rakamlarını iyileştireceğiz ve deprem afetinin etkilerini aşacağız." dedi.

CHP ve İYİ Parti'den Eleştiriler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kredi kartı düzenlemesine yönelik eleştirilerde bulundu ve düzenlemenin geri çekilmesine dikkat çekti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise erteleme konusunda karşıt görüşte olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Kürt coğrafyası" ifadesine itiraz ederek Türkiye'nin bütünlüğüne vurgu yaptı ve geçmişteki yanlış politikaların tüm ülkeyi etkilediğini belirtti.

Bütçe Hakkı Üzerine Tartışmalar

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bütçe hakkı konusunda eleştirilere yanıt vererek, Meclis'in yetkilerinin azaltılmadığını savundu. Ayrıca, 2024 yılı bütçesinin kabul edilmemesi halinde geçici bütçe uygulamasının devreye gireceğini bildirdi.

Seçimle Gelen Yöneticilere Yargı Süreci Eleştirisi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını yargı üzerindeki siyasi etkiler olarak değerlendirerek eleştirdi.

Güneş’in Enflasyon Değerlendirmesi

İsmail Güneş, dünya genelinde enflasyon artışlarını karşılaştırarak Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Güneş, Türkiye'nin en önemli sorunlarının açığı ve faize ödediği miktar olduğunu ifade etti.

Güneş, "Cumhurbaşkanımızın etkisiyle sadece Türkiye değil, dünya genelinde birçok ülke zor günler yaşadı. Biz de bu zorlukları aşmak için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

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