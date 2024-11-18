2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Bütçesini Tanıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı bütçesinin detaylarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Bakan Bayraktar, 'Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan doğal gaz ithalatını önlemiş olduk' dedi.

Artan Elektrik Talebi

Türkiye'nin son yirmi yılda elektrik talebinin ortalama %4,4 arttığını belirten Bayraktar, bu talebi karşılamak için elektrik üretim kapasitesini 31 bin megavattan 114 bin 600 megavata çıkardıklarını vurguladı. Bayraktar, 'Neredeyse üç yeni Türkiye inşa ettik' ifadesini kullandı.

Yenilenebilir Enerjide Hedefler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü için belirlediği hedefleri de açıkladı. 2025'te Avrupa'da ilk üçe, dünyada ise ilk dokuza girmeyi planladıklarını belirten Bayraktar, 'Yerli kaynakların oranını %70'e çıkardık' dedi.

İletim Altyapısında Büyüme

Elektrik iletim hatlarının uzunluğunun 75 bin kilometreye ulaştığını belirten Bayraktar, 'Bu, Avrupa'da ikinci büyük şebekeyi temsil ediyor' şeklinde konuştu.

Yaşanan Zorluklar ve Enerji Desteği

Bakan, yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşları etkilememesi için devletin sağladığı destekleri artırdığını vurgulayarak, 2023 ve 2024 yılında toplam 603 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

2025 Yılı Bütçesi Detayları

Bayraktar, 2025 yılı bütçe teklifinin toplamda 63,3 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu bütçenin, Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamayı ve 2053 net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.