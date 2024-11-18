DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,47 -0,49%
ALTIN
2.878,41 -1,44%
BITCOIN
3.169.918,03 -2,41%

2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 bütçesinde yenilenebilir enerji ile doğal gaz ithalatını önlemenin hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:39
2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 Bütçesini Tanıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı bütçesinin detaylarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıkladı. Bakan Bayraktar, 'Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan doğal gaz ithalatını önlemiş olduk' dedi.

Artan Elektrik Talebi

Türkiye'nin son yirmi yılda elektrik talebinin ortalama %4,4 arttığını belirten Bayraktar, bu talebi karşılamak için elektrik üretim kapasitesini 31 bin megavattan 114 bin 600 megavata çıkardıklarını vurguladı. Bayraktar, 'Neredeyse üç yeni Türkiye inşa ettik' ifadesini kullandı.

Yenilenebilir Enerjide Hedefler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü için belirlediği hedefleri de açıkladı. 2025'te Avrupa'da ilk üçe, dünyada ise ilk dokuza girmeyi planladıklarını belirten Bayraktar, 'Yerli kaynakların oranını %70'e çıkardık' dedi.

İletim Altyapısında Büyüme

Elektrik iletim hatlarının uzunluğunun 75 bin kilometreye ulaştığını belirten Bayraktar, 'Bu, Avrupa'da ikinci büyük şebekeyi temsil ediyor' şeklinde konuştu.

Yaşanan Zorluklar ve Enerji Desteği

Bakan, yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşları etkilememesi için devletin sağladığı destekleri artırdığını vurgulayarak, 2023 ve 2024 yılında toplam 603 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

2025 Yılı Bütçesi Detayları

Bayraktar, 2025 yılı bütçe teklifinin toplamda 63,3 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu bütçenin, Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamayı ve 2053 net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin İlk Montajı Tamamlandı
2
EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinde Önemli Değişiklikler Yaptı
3
Almanya'da Ekim Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 2'ye Yükseldi
4
ABD Petrol Sondaj Kulesi Sayısında Artış
5
Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelini Artırmak İstiyor
6
2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor
7
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatlarında Son Durum

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı