2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Toplantısı Yapılacak

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Toplantısı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısı, 17 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

Toplantı Detayları

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yönetilecek. Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin on üçüncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise yedinci bütçesi olan 2025 yılı bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulunacak.

Toplantıda ayrıca, bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmaya hazır hale getirilmesi konuları ele alınacak.

Bütçe Süreci

2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, TBMM'ye sunulmasının ardından, ilgili bakanlık ve kurumların bütçeleri öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından ise Genel Kurulda ele alınacak.

Meclisin bütçe görüşmeleri, yıl sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.