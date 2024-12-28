2025 Yılında Yurt Dışı Çıkış Harcı 710 Lira Olacak

Yeni Yılda Yurt Dışı Çıkış Harcı Tutarı Belli Oldu

Yurt dışına çıkışlar için ödenecek harç tutarı, 2025 yılı itibarıyla 710 lira olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Uygulama Detayları

Tebliğe göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak harç tutarı yeniden değerleme oranıyla tespit edildi. Ayrıca, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi yöntemi de bu tarihten itibaren sona erecek.

Ödeyecekleri harç tutarını, GİB'in internet sitesi, e-Devlet Kapısı üzerindeki Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulamaları, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT ve vergi dairelerinin vezneleri üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Maksimum Kolaylık ve Hızlı İşlem

Ödemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda aktarılacak ve bu sayede yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak. Ödemelerin takibi için, Dijital Vergi Dairesi'nde bulunan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden kontrol işlemi yapılabilir.

Ayrıca, harç istenirse defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri veya gümrük saymanlıklarının veznelerinden makbuz karşılığı da ödenebilecek. Ancak bu durumda, çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline ibraz edilmesi gerekecek.

Eski Ödemeler Hakkında Bilgi

31 Aralık 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) 500 lira olarak yapılan harç ödemeleri, 10 Ocak 2025'in sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlarda geçerli olacak.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek.