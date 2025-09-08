2026-2028 OVP İş Dünyasından Övgü: Sanayi, İhracat ve Tarım Öne Çıktı

İş dünyası 2026-2028 OVP'yi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program, iş dünyası temsilcileri tarafından genel olarak olumlu karşılandı; değerlendirmeler, sanayi dönüşümü, ihracatın desteklenmesi ve tarım-gıda politikaları etrafında yoğunlaştı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, OVP'de yer alan sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm hedeflerini isabetli bulduklarını söyledi. Avdagiç, programın şu noktalarına vurgu yaptı:

"Düşük enflasyon mu, yüksek büyüme mi ikileminden, üretimi verimlilik ve süreklilik esaslı artırarak çıkacağız. Bu anlamda OVP'de ortaya konulan sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm hedeflerini isabetli buluyoruz. Bunun yanında mevcut, geleneksel sanayi kollarımızın korunmasını ve kollanmasını da elzem görüyoruz. Bütün bunlar için de ilk adım, kredi ortamının iyileştirilmesi olmalıdır. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin artırılması artık daha çok önem taşıyor."

Avdagiç, ayrıca iş dünyası olarak arz yönlü politikaların uygulanmasına, teknoloji yoğun ihracatın artırılmasına ve atıl istihdamın düşürülmesine yönelik hedeflerin "ivedi, tutarlı ve kararlı" politika adımlarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve Türk reel sektörünün üç yıllık program hedeflerine katkı vereceğini vurguladı.

Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Reel sektörün nefes alabileceği mekanizmaların geliştirilmesi, ihracatçının rekabet gücünün artırılması ve özellikle de kredi kanallarına ilişkin alınacak tedbirler OVP’nin uygulamadaki başarısını güçlendirecektir. ... İstanbul iş dünyası olarak enflasyonun tek haneye indirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve tarımda verimliliğin artırılması yönündeki politikalara tam destek vermeye devam edeceğiz."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, OVP'nin yapısal sorunlara çözüm getirecek açılımlar ve uygulamalar öngördüğünü belirtti. Bahçıvan, AR-GE temelli yatırımların güçlendirilmesi, yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir finans araçlarının geliştirilmesi gibi hedefleri üretim açısından önemli ve değerli bulduklarını söyledi.

Bahçıvan, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek programın ekonomiyi verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya taşımasını umduklarını ifade etti.

DEİK Başkanı Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, küresel riskleri dikkate alan bir OVP gördüklerini ve mal ile hizmet ihracatının artırılmasının programın temel amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Olpak, ihracatın finansmanı konusunun programa dahil edilmesini özellikle önemli buldu.

Olpak ayrıca hizmet ihracatına vurgu, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümle desteklenmesi, mesleki eğitimde reform hedefleri ve ticari diplomasiye yönelik başlıkların iş dünyası açısından değer taşıdığını belirtti. Programda yer alan makro hedeflere ulaşırken piyasayı rahatlatacak dengelerin gözetilmesi gerektiğini ekledi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, OVP'nin dezenflasyon süreci ve dengeli büyümeyi hedeflediğini, programın başarılı olabilmesi için para ve maliye politikalarının disiplinli ve koordineli yürütülmesi gerektiğini söyledi. Aydın, programı "enflasyonla mücadeleyi önceleyen, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası" olarak nitelendirdi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, programın özellikle tarım ve gıda politikaları bakımından güçlü hedefler ortaya koyduğunu, bu hedeflerin başarısında kararlılık ve disiplinin belirleyici olacağını vurguladı. Kopuz, tarımın enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını, planlı üretim, modern sulama, depolama ve soğuk zincir yatırımlarının önemini öne çıkardı.

Kopuz, OVP'nin tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması, kayıt dışıyla mücadele ve lojistik yatırımların önceliklendirilmesi gibi adımları içerdiğini belirterek, programın iş dünyası açısından güven ve öngörülebilirlik sunduğunu ifade etti.

Genel Değerlendirme: İş dünyası temsilcileri, OVP'nin özellikle sanayi dönüşümü, ihracat finansmanı ve tarım-gıda odaklı maddelerini olumlu karşıladı. Ortak vurgu; kredi ortamının iyileştirilmesi, enflasyonla mücadele, finansal istikrar ve reform odaklı uygulamaların kararlılıkla uygulanması gerektiği yönünde oldu.

(Sürecek)