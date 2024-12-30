DOLAR
35,27 -0,27%
EURO
36,77 -0,13%
ALTIN
2.966,15 -0,32%
BITCOIN
3.310.464,18 -0,08%

2050'de Küresel Jeotermal Enerji Gücü 100 Bin Megavata Ulaşacak

Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, 2050'de küresel jeotermal enerji gücünün 100 bin megavata ulaşmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:23
2050'de Küresel Jeotermal Enerji Gücü 100 Bin Megavata Ulaşacak

2050'de Jeotermal Enerjide Büyük Artış Bekleniyor

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, dünyada mevcut jeotermal kaynaklarla üretilen elektrik enerjisi kurulu gücünün 2050 yılına kadar beş kat artarak 100 bin megavata ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Kındap, yazılı bir açıklama yaparak, jeotermal enerjinin gelişmiş ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltma stratejilerinde kritik bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye, Jeotermal Enerji Alanında Öncü Olma Adayı

Kındap, Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu ve uluslararası kuruluşların da Türkiye'yi bu alanda dönüşümün öncülerinden biri olarak değerlendirdiğini ifade etti. Türkiye, jeotermal kaynaklı enerji üretiminde dünya genelinde 4'üncü, Avrupa'da ise lider konumdadır. Kındap, bu potansiyelin, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Jeotermal Enerjinin Payları ve Potansiyeli

Kındap, IEA'nın öngörülerine değinerek, 2050’ye kadar küresel elektrik talebinin yüzde 15'inin jeotermal enerji ile karşılanabileceğini aktardı. Şu anda jeotermal enerjinin %42'sinin ısı pompaları, %26'sının bölgesel ısıtma, %21'inin elektrik üretimi, %7'sinin konut ve ticari kullanımlar, %4'ünün tarım ve balıkçılık, %1'den azının ise sanayi uygulamalarında kullanıldığını belirtti. Ayrıca jeotermal enerjinin teknik potansiyelinin, mevcut küresel elektrik talebini 140 kat karşılayabileceğini vurguladı.

2024 ve Ötesi İçin Beklentiler

Kındap, 2023 yılında jeotermal enerji kurulu gücünün yaklaşık 1715 megavat seviyesine ulaştığını belirtti. Sektörün potansiyelinin çok altında bir üretim gerçekleştirdiklerini ancak Avrupa'da lider, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldıklarını kaydetti. 2024 yılı içinse sektörlerinde önemli bir sıçrama beklediklerini ve özellikle enerji yoğun sektörlerde jeotermal enerjiye ilginin arttığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2050'de Küresel Jeotermal Enerji Gücü 100 Bin Megavata Ulaşacak
2
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları: Enflasyon Düşüyor ve Finansmana Erişim Artıyor
3
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 970 Bin Megavatsaat Üretim
4
Bakan Bayraktar GAP Bölgesi'nde Petrol Üretimini ve Enerji Reformlarını Açıkladı
5
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram 2.972 Lira, Çeyrek 4.930 Lira
6
Ticaret Bakanlığı'ndan Fahiş Fiyatlara 10 Milyon TL Ceza
7
Teknopark ve AR-GE Personeline Uzaktan Çalışma İmkanı 2025'e Kadar Sürecek

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı