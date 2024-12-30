2050'de Küresel Jeotermal Enerji Gücü 100 Bin Megavata Ulaşacak

2050'de Jeotermal Enerjide Büyük Artış Bekleniyor

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, dünyada mevcut jeotermal kaynaklarla üretilen elektrik enerjisi kurulu gücünün 2050 yılına kadar beş kat artarak 100 bin megavata ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Kındap, yazılı bir açıklama yaparak, jeotermal enerjinin gelişmiş ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltma stratejilerinde kritik bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye, Jeotermal Enerji Alanında Öncü Olma Adayı

Kındap, Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu ve uluslararası kuruluşların da Türkiye'yi bu alanda dönüşümün öncülerinden biri olarak değerlendirdiğini ifade etti. Türkiye, jeotermal kaynaklı enerji üretiminde dünya genelinde 4'üncü, Avrupa'da ise lider konumdadır. Kındap, bu potansiyelin, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Jeotermal Enerjinin Payları ve Potansiyeli

Kındap, IEA'nın öngörülerine değinerek, 2050’ye kadar küresel elektrik talebinin yüzde 15'inin jeotermal enerji ile karşılanabileceğini aktardı. Şu anda jeotermal enerjinin %42'sinin ısı pompaları, %26'sının bölgesel ısıtma, %21'inin elektrik üretimi, %7'sinin konut ve ticari kullanımlar, %4'ünün tarım ve balıkçılık, %1'den azının ise sanayi uygulamalarında kullanıldığını belirtti. Ayrıca jeotermal enerjinin teknik potansiyelinin, mevcut küresel elektrik talebini 140 kat karşılayabileceğini vurguladı.

2024 ve Ötesi İçin Beklentiler

Kındap, 2023 yılında jeotermal enerji kurulu gücünün yaklaşık 1715 megavat seviyesine ulaştığını belirtti. Sektörün potansiyelinin çok altında bir üretim gerçekleştirdiklerini ancak Avrupa'da lider, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldıklarını kaydetti. 2024 yılı içinse sektörlerinde önemli bir sıçrama beklediklerini ve özellikle enerji yoğun sektörlerde jeotermal enerjiye ilginin arttığını sözlerine ekledi.