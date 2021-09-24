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24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?

Altın fiyatlarında günlük olarak değişimler yaşanmaktadır.Açıklanan faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Haftanın son gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaktadır. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? 24.09.2021 tarihli haberimizde altın fiyatlarına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum...

24 Eylül 2021 Cuma 15:26
24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?
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Faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarında değişiklik oldu. Haftanın son gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaktadır. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne?

24 Eylül altın fiyatları

  • Gram altın

Alış 497.22

Satış 497,31

  • 22 ayar bilezik

Alış 448,66

Satış 466,01

  • Cumhuriyet altını


Alış 3.217,00

Satış 3.259,00

  • Yarım altın

 Alış 1.616,00

Satış 1,635,00

  • Çeyrek altın

Alış 808,00

Satış 817,00

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında faiz indirimi sonrası bir yükselme görüldü. Haftanın son günü olan 24 Eylül Cuma günü ise altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmakta. Ayrıca yetkili kişiler Eylül ayına ilişkin altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirtiyor. Altın fiyatlarında sıçrayışlar da beklenmektedir.


Son Güncelleme: 24.09.2021 15:26
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