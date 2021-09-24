24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?

Faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarında değişiklik oldu. Haftanın son gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaktadır. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne?
24 Eylül altın fiyatları
- Gram altın
Alış 497.22
Satış 497,31
- 22 ayar bilezik
Alış 448,66
Satış 466,01
- Cumhuriyet altını
Satış 3.259,00
- Yarım altın
Alış 1.616,00
Satış 1,635,00
- Çeyrek altın
Alış 808,00
Satış 817,00
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında faiz indirimi sonrası bir yükselme görüldü. Haftanın son günü olan 24 Eylül Cuma günü ise altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmakta. Ayrıca yetkili kişiler Eylül ayına ilişkin altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirtiyor. Altın fiyatlarında sıçrayışlar da beklenmektedir.
Son Güncelleme: 24.09.2021 15:26