24 Eylül Cuma altın fiyatlarının son durumu ne?

Faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatlarında değişiklik oldu. Haftanın son gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaktadır. 24 Eylül Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne?

24 Eylül altın fiyatları

Gram altın

Alış 497.22

Satış 497,31

22 ayar bilezik

Alış 448,66

Satış 466,01

Cumhuriyet altını

Alış 3.217,00

Satış 3.259,00

Yarım altın

Alış 1.616,00

Satış 1,635,00

Çeyrek altın

Alış 808,00

Satış 817,00

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında faiz indirimi sonrası bir yükselme görüldü. Haftanın son günü olan 24 Eylül Cuma günü ise altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmakta. Ayrıca yetkili kişiler Eylül ayına ilişkin altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirtiyor. Altın fiyatlarında sıçrayışlar da beklenmektedir.