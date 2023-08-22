25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor

Kamu kurumları personelleri için bankalarla promosyon görüşmelerini sürdürüyor. Bu banka ve kurum arasında anlaşma imzalandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 BİN TL'LİK PROMOSYON

Gün geçtikçe kurumların personelleri için talep ettiği promosyon tutarları da artmaya devam ediyor. Menemen Belediyesi personellerine ödenecek promosyon konusunda anlaşmaya vardı ve 3 senelik maaş anlaşması için 25 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi.





Promosyon kampanyası kapsamında her bir personele 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Menemen Belediyesi ihale usulü yapılan maaş anlaşmaları sonrasında Halkbank ile 3 senelik anlaşmaya vardı ve personellerin 3 sene bankadan maaş alma anlaşması karşılığında 25 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Kurum personelleri ise yapılacak promosyon ödemelerinden hayli memnun.