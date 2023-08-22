  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. 25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor

25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor

Yayınlanma:
25 bin TL ödemeler başladı! Promosyonlarda devrim yaşanıyor
Vatandaşlar maaş promosyonlarını merakla araştırırken bu kurum bir ilke imza attı. 25 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Kamu kurumları personelleri için bankalarla promosyon görüşmelerini sürdürüyor. Bu banka ve kurum arasında anlaşma imzalandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 BİN TL'LİK PROMOSYON

Gün geçtikçe kurumların personelleri için talep ettiği promosyon tutarları da artmaya devam ediyor. Menemen Belediyesi personellerine ödenecek promosyon konusunda anlaşmaya vardı ve 3 senelik maaş anlaşması için 25 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. 

25 bin tl promosyon ödemeleri başladı

Promosyon kampanyası kapsamında her bir personele 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Menemen Belediyesi ihale usulü yapılan maaş anlaşmaları sonrasında Halkbank ile 3 senelik anlaşmaya vardı ve personellerin 3 sene bankadan maaş alma anlaşması karşılığında 25 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi. Kurum personelleri ise yapılacak promosyon ödemelerinden hayli memnun. 

Ekonomi
Bakanlık öğrencilerin yüzünü bu sene de güldürecek: Binlerce öğrenciye maddi destekler başlıyor
Bakanlık öğrencilerin yüzünü bu sene de güldürecek: Binlerce öğrenciye maddi destekler başlıyor
Yatırımcılar bu kez mutlu olmayacak: Fiyatlar hızla düşmeye başladı
Yatırımcılar bu kez mutlu olmayacak: Fiyatlar hızla düşmeye başladı
Telefonundan hemen başvuran 50.000 TL'yi kapar! ING Bank kredi musluklarını açtı
Telefonundan hemen başvuran 50.000 TL'yi kapar! ING Bank kredi musluklarını açtı
Bakanlık müjdeyi verdi: SED ödemeleri için ek kaynak ayrıldı
Bakanlık müjdeyi verdi: SED ödemeleri için ek kaynak ayrıldı
Sadece 9 gün kaldı: İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapıyor
Sadece 9 gün kaldı: İş Bankası müşterilerine 400 TL ödeme yapıyor
Böyle kampanyayı kimse yapmaz! Vakıfbank 3 ay ödemesiz 50.000 TL'yi düşük taksitle veriyor!
Böyle kampanyayı kimse yapmaz! Vakıfbank 3 ay ödemesiz 50.000 TL'yi düşük taksitle veriyor!
Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...
Altın fiyatlarında bu defa indirim var! Bu rakamları görenler kuyumculara akın edecek: Gram, çeyrek, yarım, ons, cumhuriyet altın...