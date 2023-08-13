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3 bakanlık kolları sıvadı: Site aidatlarına yeni düzenleme getiriliyor!

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3 bakanlık kolları sıvadı: Site aidatlarına yeni düzenleme getiriliyor!
Son yıllarda kiralarda meydana gelen artışlar kadar site aidatlarının artışları da gündemde. Bazı sitelerdeki ücretler kiralarla rekabet etmeye başlarken makul olmayan ücret artışlarını önlemek adına eni bir düzenleme hazırlanıyor. Üç bakanlığın çalışmaları yasal çerçeveyi oluşturdu. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz TBMM'ye sunulacak.

3 bakanlık tarafından başlatılan çalışma kapsamında site aidatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa hazırlığı tamamlanır tamamlanmaz Ekim ayı içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin aidatların enflasyon oranlarının üzerinde bir zam yapılmamasını öngörüyor.

3 BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Konut Mülkiyeti Kanununda ilgili değişikliği hazırlıyor. Ödeme düzenlemesi 1 Ekim'de yapılacak meclis açılışında gündemde olacak.

Bu hüküm, ödemeleri sınırlayabilir; Site yönetimi ise incelemeye alınacak. Mevcut durumda ücretlerin yükseltilmesi için çoğunluğun kararı yeterlidir. Öte yandan dairenin tadilat ve tamiratına ilişkin olarak 3/4 çoğunlukla karar verilir. Ücretlerin artırılmasına nitelikli çoğunlukla karar verilmesi mümkün olabilir.

Site aidatlarına yeni düzenleme

SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ DÜZENLEME

İkinci düzenleme ise sitenin yönetimi ile ilgili...

Buna dayanarak;

- Herkesin site yönetmesine izin verilmeyecek.

- Sertifikalı mülk yönetim şirketleri, tesis yönetimine talip olabilecek.

- O bölgedeki işletmelere mesleki standartlar getirilecek.

- Alanın profesyonel tanımı yapılacak.

- Ödenen ücretler ve harcamalar doğrulanacak.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketleri bağımsız denetçiler ile denetlleme yapacak.

- Saha bütçeleri, maliyetler ve toplanan ücretler yıllık olarak gözden geçirilcek. Haksız ve makul olmayan ücretler artırılmayacaktır.

Ekonomi
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