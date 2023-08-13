3 bakanlık kolları sıvadı: Site aidatlarına yeni düzenleme getiriliyor!

3 bakanlık tarafından başlatılan çalışma kapsamında site aidatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa hazırlığı tamamlanır tamamlanmaz Ekim ayı içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin aidatların enflasyon oranlarının üzerinde bir zam yapılmamasını öngörüyor.

3 BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Konut Mülkiyeti Kanununda ilgili değişikliği hazırlıyor. Ödeme düzenlemesi 1 Ekim'de yapılacak meclis açılışında gündemde olacak.

Bu hüküm, ödemeleri sınırlayabilir; Site yönetimi ise incelemeye alınacak. Mevcut durumda ücretlerin yükseltilmesi için çoğunluğun kararı yeterlidir. Öte yandan dairenin tadilat ve tamiratına ilişkin olarak 3/4 çoğunlukla karar verilir. Ücretlerin artırılmasına nitelikli çoğunlukla karar verilmesi mümkün olabilir.





SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ DÜZENLEME

İkinci düzenleme ise sitenin yönetimi ile ilgili...

Buna dayanarak;

- Herkesin site yönetmesine izin verilmeyecek.

- Sertifikalı mülk yönetim şirketleri, tesis yönetimine talip olabilecek.

- O bölgedeki işletmelere mesleki standartlar getirilecek.

- Alanın profesyonel tanımı yapılacak.

- Ödenen ücretler ve harcamalar doğrulanacak.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketleri bağımsız denetçiler ile denetlleme yapacak.

- Saha bütçeleri, maliyetler ve toplanan ücretler yıllık olarak gözden geçirilcek. Haksız ve makul olmayan ücretler artırılmayacaktır.