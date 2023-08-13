3 bakanlık kolları sıvadı: Site aidatlarına yeni düzenleme getiriliyor!
3 bakanlık tarafından başlatılan çalışma kapsamında site aidatlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa hazırlığı tamamlanır tamamlanmaz Ekim ayı içerisinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin aidatların enflasyon oranlarının üzerinde bir zam yapılmamasını öngörüyor.
3 BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Konut Mülkiyeti Kanununda ilgili değişikliği hazırlıyor. Ödeme düzenlemesi 1 Ekim'de yapılacak meclis açılışında gündemde olacak.
Bu hüküm, ödemeleri sınırlayabilir; Site yönetimi ise incelemeye alınacak. Mevcut durumda ücretlerin yükseltilmesi için çoğunluğun kararı yeterlidir. Öte yandan dairenin tadilat ve tamiratına ilişkin olarak 3/4 çoğunlukla karar verilir. Ücretlerin artırılmasına nitelikli çoğunlukla karar verilmesi mümkün olabilir.
SİTE YÖNETİMLERİNE YENİ DÜZENLEME
İkinci düzenleme ise sitenin yönetimi ile ilgili...
Buna dayanarak;
- Herkesin site yönetmesine izin verilmeyecek.
- Sertifikalı mülk yönetim şirketleri, tesis yönetimine talip olabilecek.
- O bölgedeki işletmelere mesleki standartlar getirilecek.
- Alanın profesyonel tanımı yapılacak.
- Ödenen ücretler ve harcamalar doğrulanacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirketleri bağımsız denetçiler ile denetlleme yapacak.
- Saha bütçeleri, maliyetler ve toplanan ücretler yıllık olarak gözden geçirilcek. Haksız ve makul olmayan ücretler artırılmayacaktır.