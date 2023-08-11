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3 kamu bankasından dev fırsat! Kredi çekerken faiz derdine son: Hemen başvur sıfır faizli kredinin sahibi ol!

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3 kamu bankasından dev fırsat! Kredi çekerken faiz derdine son: Hemen başvur sıfır faizli kredinin sahibi ol!
Kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan kredi kullanacaklara müjde geldi. Düşük maliyetli krediler ve esnek ödeme seçenekleriyle anında başvuru yapabilirsiniz. İşte yüzde 0.89 faizli kredi detayları...

Nakit ihtiyacı olanlar soluğu bankalarda alırken kamu bankalarından düşük faizli kredi fırsatı geldi. Hızlı başvuru süreciyle anında ödemeler hesaplarınızda yerini alıyor. Finansal hedeflerinizi bir adım yaklaşmak için başvuru detayları açıklandı. İşte düşük faizli kredi kampanyası için merak edilenler haberimizde.

0.89 faiz

VAKIFBANK

Düşük faizli kredi kampanyasında yer alan Vakıfbank, yüzde 0.89 faizli olarak seçenek sundu. Bu kredi sayesinde finansal destek verilirken cazip faiz oranları dikkatleri çekti. Hızla değişen hayat şartlarına ayak uydurmak istiyorsanız Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

HALKBANK

0.89 faizli kredi veren bir diğer banka Halkbank olurken, uygun geri ödeme seçenekleriyle vatandaşların gönlünü kazandı. Nakit ihtiyaçlarınıza çözüm üreten Halkbank, şubelerine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. 

Ekonomi
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