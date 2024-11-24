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3 Milyar Lira Tasarruf: Kamuya Toplu Akaryakıt Alımı Başarıyla Gerçekleşti

Kamuya toplu akaryakıt alımıyla 3 milyar lira tasarruf sağlandı. Hazine Bakanı Şimşek, DMO'nun önemli rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:00
3 Milyar Lira Tasarruf: Kamuya Toplu Akaryakıt Alımı Başarıyla Gerçekleşti

Kamuya Toplu Akaryakıt Alımında 3 Milyar Lira Tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alımlarında verimliliği artırmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yapılan toplu akaryakıt alımının 3 milyar lira tasarruf sağladığını açıkladı.

DMO, 2020 yılında pilot olarak başlattığı merkezi satın alma uygulamasıyla kamu kurumlarına akaryakıt tedarikinde önemli bir adım attı. Bu uygulama, merkezi alımların avantajlarından yararlanarak yüksek düzeyde tasarruf sağlamayı ve kamu kurumlarına hızlı, kaliteli ve standart hizmet sunmayı hedefliyor.

Dinamik İndirim Modeli ile 950 Milyon Litre Taşıma

Uygulanan fiyatlandırma yöntemi, pumpa fiyatları üzerinden indirim sağlamak amacıyla geliştirildi. 3 yıllık bir dönemi kapsayan dinamik bir hesaplama modeli ile 6 ayda bir güncelleniyor. Bu süreçte, yaklaşık 950 milyon litre akaryakıt tedarik edilerek 3 milyar lira tasarruf elde edildi.

DMO, Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) aracılığı ile kamu kurumlarının akaryakıt alım süreçlerini elektronik ortamda yönetmelerine olanak tanıdı. Kurumlar, bu sistem üzerinden yakıt alım işlemleri ile ödeme süreçlerini takip edebiliyor ve yönetebiliyor.

Kamu Alımlarında Yeni Dönem

Bakan Şimşek, toplu alım modelinin kamu kurumlarının ihtiyaçlarını avantajlı bir şekilde karşılayarak hizmetlerin devamını sağladığını belirtti. Ayrıca, kamuda tasarruf ve verimlilik çalışmalarının süreceğini vurguladı: “Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getiriyoruz. Gelecek yıl da merkezi akaryakıt tedarikine devam edeceğiz.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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