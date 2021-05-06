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3 yıl geri ödemesiz kredi finansmanı için Devlet'ten büyük destek!

Tam kapanma uygulaması sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir kredi destek programının detayları ortaya çıktı. Yeni kredi destek paketinde GİB ve SGK kaydına göre uygunluk kriterinin karşılanması durumunda KOBİ'ler için kredi başvurusunu takiben ödemeler başlatılacak ve 3 yılı ger, ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık dönemler için 6 eşit taksitle 5 yıl vadede geri ödenmesi sağlanacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:00
3 yıl geri ödemesiz kredi finansmanı için Devlet'ten büyük destek!
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Hükümet tarafından hazırlanan yeni destek programında, KOBİ'ler için GİB ve SGK kayıtlarının incelenerek işletmenin aktif olarak faaliyette olduğunun kontrolü sağlandıktan sonra istihdam dahilinde kredi destek paketleri devreye alınacak. Dünya Bankası ile birlikte Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) ortaklaşa sunacağı 600 milyon dolarlık kredi desteğinin finanse edileceği programda, herhangi bir kurul yada komite değerlendirme prosedürleri yapılmayacak.


Mikro ve küçük işletmelerin dahil edileceği programda kredi desteği için vatandaşlar intenet üzerinden KOBİ Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kayıtları ve SGK kayıtlarının resmi olarak incelenmesi sonrası uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ'lerin başvuruları kabul edilecek ve kredinin tahsis sonrası ödeme işlemleri başlatılacak.

Dünya Bankası ve JICA'nın yürüttüğü KOSGEB kredilerinin Kovid-19 salgını nedeniyle işleri etkilenmiş imalat sektörü işletmeleri ile birlikte 2017'den sonra kurulan imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde bulunan genç işletmeler faydalanacak. Geri ödemeli olarak hazırlanan destek paketinde üst limitlerin mikro işletmeler için 10 bin TL ve 3 ay olmak üzere 30 bin TL; küçük işletmeler için  de 25 bin TL'den 3 ay olmak üzere 75 bin TL tutarında olacak. Ödeme tutarları, SGK 4A'lı çalışan sayısına göre belirlenecek ve harcamalarında dikkate alınarak bununla ilgili beyanlarına göre değişecek.


Son Güncelleme: 06.05.2021 12:05
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