300 milyon liralık tarım yardımı hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı!

Siirt'te temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siirt İl Buluşması" programına katıldı. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, "Hayvan hastalıkları tazminatı, süt tahlilleri, yağlı bitkiler, sertifikalı tohumluk üretimi ve hepsinden önemlisi genç ve kadın kardeşlerimize yönelik başlatılan Uzman Eller Projesi desteklerini de içeren toplam 300 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesini çiftçi kardeşlerimizin hesabına aktardık. Bakan Yumaklı, hibelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.





Bu hedefe ulaşmanın en güçlü argümanlarından birinin tarım ve ormancılık olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, konuşmasında şu ifadelerin kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın deyimiyle deponun anahtarı kimdeyse o güçtür. Bir ülke gıda güvenliğini garanti edip sağlıyorsa o ülke bu konuda en güçlü ülkelerden biridir diyebiliriz. Tarımsal desteklerle ilgili açıklama yaparız. Her cuma yine bu cuma üretici ve çiftçilerimizin hesabına tarımsal destek ödemelerine geçtik hep birlikte illerin tarımsal-ormancılık altyapısını güçlendiriyoruz. Hedefimiz, hem ülkemizde hem de Türkiye genelinde tarımsal üretimi tesis etmek ve gıda arz güvenliğini sağlamak ve geçen yıl 30 milyar dolara ulaşan ülke tarım ihracatını daha verimli, daha verimli ve daha verimli üreterek 35 milyar 40 milyar dolara çıkarmaktır."

Uygarlıklar ve ticaret yollarının kesiştiği noktada yer alan Siirt'in bu özelliği sayesinde güçlü bir kültürel altyapıya sahip olduğu konusunda bahseden Bakan Yumaklı, geçiş yolu üzerindeki şehrin kabaca şehrin tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.

Bugün Siirt'te 12 bin çiftçinin yaklaşık olarak 2,1 milyon dekara üretim yaptığına ve hedeflerinin bunu 5,7 milyon dekar gibi bir rakama çıkarmak olduğuna dikkat çeken Yumaklı, böylece Siirt'in bu potansiyeline destek olacaklarını söyledi.