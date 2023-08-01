315 bin TL'ye sıfır otomobil mi kaldı demeyin! Onlarca marka piyasanın yarı fiyatına satışta!

Son günlerde otomobil fiyatlarının rekor seviyelerde olduğu bir dönemde, Renault, Seat ve Kia gibi markalar da sıfır kilometre otomobillerini yüksek fiyatlardan satışa sunmaktadır. Örneğin, Renault Clio 314 bin 403 TL, Kia Rio 416 bin TL ve Seat İbiza ise 435.286 TL'den satılıyor. Bu yüksek fiyatlarla otomobil sahibi olmak zorlaşırken, uygun fiyata araç sahibi olma yöntemleri de merak konusu oldu. İşte detaylar...





OTOMOBİL FİYATLARI İÇİN REKOR DÖNEM

Türkiye'de sıfır araba fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle insanlar ucuz otomobil seçenekleri arayışına giriyor. Ancak Özel Tüketim Vergisi gibi vergiler, sıfır kilometre otomobil almayı zorlaştırıyor. Bu durumun bir istisnası, engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV muafiyetidir. Engelli bireyler yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olduklarında, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil alma hakkına sahip olurlar. Ancak, bu hak bazı kısıtlamalarla birlikte gelir; 5 yılda bir kullanılabilir ve araç satışında ÖTV indirimi geri ödenmelidir. ÖTV muafiyeti ile Seat İbiza gibi ekonomik seçeneklere sahip olmak, engelli bireyler için önemli bir avantajdır. Renault Clio modeline özel Engelli Araç Fiyat Listesi de engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alma imkanını kolaylaştırmaktadır. İşte diğer ayrıntılar...





2023 Renault Clio Engelli Araç Fiyat Listesi, engelli vatandaşların sıfır araç sahibi olmalarını kolaylaştırmak için sunulmuştur. Bu liste, engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile Renault Clio modellerine daha ekonomik bir şekilde sahip olmalarını sağlar. Araçlar farklı donanım seçenekleri ve motor gücüne göre değişen fiyatlarla sunulur, böylece engelli müşterilere tercih yapma esnekliği verir. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun seçenekler sunan bu liste, onların mobilite ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Joy modeli, güncel liste fiyatı 565.000 TL olan aracın ÖTV'siz fiyatını 314.403 TL olarak belirler. Yine benzer şekilde, Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Joy modeli, 649.000 TL olan liste fiyatının ÖTV'siz fiyatını 360.732 TL olarak gösterir. Farklı donanım ve motor seçeneklerine sahip diğer modeller de benzer şekilde liste fiyatlarına göre ÖTV'siz fiyatlarını sunar.

Engelli Araç Fiyat Listesi sayesinde, engelli bireylerin sıfır kilometre Renault Clio modellerini daha uygun fiyatlarla alma imkanı sağlanır. ÖTV muafiyeti sayesinde liste fiyatından ciddi bir indirim elde edilir ve engelli bireyler daha ekonomik bir şekilde araç sahibi olabilirler. Bu da onların günlük yaşamlarında daha bağımsız ve mobil olmalarını sağlar.

Renault Clio modelleri, farklı donanım seçenekleriyle ve güçlü motorlarıyla dikkat çeken bir otomobil serisidir. Engelli Araç Fiyat Listesi, bu modellerin engelli vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Engelli müşterilere çeşitli seçenekler sunarak, onların ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun bir araç sahibi olmalarını sağlar.

Sonuç olarak, 2023 Renault Clio Engelli Araç Fiyat Listesi, engelli bireylerin sıfır araç alma sürecini kolaylaştıran önemli bir adımdır. ÖTV muafiyeti sayesinde, engelli vatandaşlar ekonomik ve erişilebilir otomobil seçeneklerine ulaşabilirler. Bu da onların günlük yaşamlarında daha bağımsız ve hareketli olmalarına yardımcı olur.