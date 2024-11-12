33. Kalite Kongresi Kocaeli'de Başladı: Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

33. Kalite Kongresi Kocaeli'de Başladı

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl "Yeniden Yükleniyor" temasıyla düzenlenen 33. Kalite Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Kongrenin açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, küresel krizler ve dönüşümlerin önemine değindi.

İkiz Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Turan, günümüzde dijital teknolojilere ve yeşil ekonomiye geçişin "ikiz dönüşüm" olarak adlandırıldığını belirtti. Sürdürülebilirliğin ve yeşil ekonominin stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin dönüştürücü etkilerine de dikkat çeken Turan, "Yenilenmeye açık olup çevik bakış açısıyla riskleri ve fırsatları ayırt edebilmek, rekabet gücünü belirleyen ana etmen olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni Dünya Düzeni ve Eğitim

Turan, dönüşüm dalgalarına uyum sağlayamayan ülkelerin geri kalacağını belirtirken, yüksek teknolojinin önemine değindi. Yeni dünya düzeninde rekabetin, eğitimin belirleyici gücü olduğunu ifade etti. "Bugün okula başlayan çocuklar, mezun olduklarında bambaşka bir iş dünyası ile karşılaşacaklar," dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katılımcılara hitaben başarının inançtan geçtiğini belirtti. "Kendinizi küçümsemeyin. Yapacağınıza inanın. Bu ülke bunu başarır," vurgusunu yaptı.

KalDer'in Rolü

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, kongrenin toplumun her kesimini etkileyen önemli konulara dair farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi. Bayraktar, Dünya Ekonomik Forumu'nun risk raporuna atıfta bulunarak, iş dünyasına değişim ve uyumun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kongre, yarın sona erecek ve dijital dönüşümden yapay zekaya, iklimden küreselleşmeye kadar birçok önemli konuda uzmanlar görüşlerini paylaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Kalite Derneğince (KalDer) "Yeniden Yükleniyor" temasıyla bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Kalite Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (fotoğrafta), programda konuştu.

Türkiye Kalite Derneğince (KalDer) "Yeniden Yükleniyor" temasıyla bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Kalite Kongresi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (fotoğrafta), programda konuştu.